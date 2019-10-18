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18.10.2019
ТАСС

Источник: модуль "Наука" планируют отправить на Байконур 15 января 2020 года

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МЛМ "Наука", пристыкованный к МКС
МЛМ "Наука", пристыкованный к МКС.
Источник изображения: Изображение: NASA

Источник в ракетно-космической отрасли отметил, что еще идет согласование графика отправки

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" планируют отправить на космодром Байконур, откуда его запустят к МКС, 15 января 2020 года. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

"На сегодняшний день отправка запланирована на 15 января следующего года", - сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас идет согласование графика отправки.

Ранее предполагалось, что на модуль могут поставить доработанные баки от разгонного блока "Фрегат". Позже другой источник сообщил ТАСС, что МЛМ будет запущен к МКС со своими штатными баками.

Строительство модуля "Наука" началось в 1995 году. Его первоначально планировалось отправить на МКС как дублера "Зари" (первый модуль станции, продолжает полет в ее составе), но старт неоднократно откладывался. В 2013 года "Науку" отправили в Центр имени М.В. Хруничева. Как уточнялось, такое решение было принято из-за обнаруженной металлической стружки в его топливной системе.

МЛМ способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет (первый находится в модуле "Звезда"), каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос. Запуск модуля намечен на ноябрь 2020 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Фрегат РБ
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ГКНПЦ Хруничева
Проекты
2020-й год
Байконур
МКС
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