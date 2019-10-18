Paris Match (Франция): стоит ли опасаться новых "неуязвимых" российских ракет?

Во времена холодной войны каждый лагерь грозил другому тысячами ядерных боеголовок, а также сотнями атомных подлодок. Но ни одна держава не решалась вступить в прямое столкновение с другой, страшась чудовищных последствий. Стоит надеяться, что создание гиперзвукового оружия даст такой же эффект.

Новое российское оружие сможет развивать гиперзвуковые скорости, и его будет "практически" невозможно сбить. Серьезнее стратегическое преимущество. И военное отставание США, чего не было с запуска Спутника в 1957 году. Кроме того, все это может стать предпосылкой для новой гонки вооружений. Разобраться с ситуацией нам помогает Жан Сен-Женей, автор книги "Торпедный блюз", посвященной происхождению гиперзвукового оружия.

В ежегодном выступлении в российском парламенте в феврале 2019 года Владимир Путин упрекнул американцев в намерении развернуть новое оружие, в частности в Европе. Он предостерег Запад и заявил о скором поступлении в армию гиперзвуковых ракет, которые будут практически неуязвимыми благодаря скорости (20 Махов) и способности менять курс и высоту. Это не было блефом. Полгода спустя прогремела новость: Россия станет первой страной, которая оборудует подлодки гиперзвуковыми крылатыми ракетами. Их можно будет обнаружить только в самый последний момент, то есть когда будет уже слишком поздно. Не возвращаемся ли мы к "звездным войнам", которые были начаты Рональдом Рейганом в 1980-х годах, но теперь складываются в пользу России?

Пока что Россия отнекивается. На сентябрьском Восточном экономическом форуме Владимир Путин даже (в шутку?) заявил, что как-то предложил Дональду Трампу: "Хочешь, мы тебе продадим и таким образом сразу все уравновесим?" "Они, правда, говорят, что они сами скоро произведут. Наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить не в ущерб нашей безопасности, но с целью создания ситуации равновесия", - добавил он. Помимо США, конкуренция со стороны Китая вызывает у великих держав вроде России опасения насчет технологической гонки вооружений с туманным исходом.

Как до этого дошло?

В конце Второй мировой войны нацисты были близки к тому, чтобы получить серьезное преимущество в плане вооружений, которое позволило бы им изменить течение конфликта в свою пользу. Они создали первые реактивные истребители, а затем и первые ракеты V1 и V2 для обстрела Англии с территории оккупированной Франции. По счастью, первые образцы были слишком неточными и не могли нести большой заряд. Кроме того, пусковые площадки старательно бомбили. Союзные войска вторглись в Германию до того, как V2 успели довести до ума и отправить в массовое производство. Ключевые создатели нового оружия оказались главным образом в руках США (например, фон Браун) и СССР.

Безумная гонка вооружений

Во время начавшейся впоследствии холодной войны СССР и США без конца разрабатывали все более мощные ядерные арсеналы и носители, которые могли доставить боезаряд до врага. Военные усилия с обеих сторон были просто колоссальными и привели к формированию развитых ВПК. В СССР с его менее эффективной плановой экономикой большие оборонные расходы привели к обеднению, а затем и развалу страны. До начала 1990-х годов у пяти главных ядерных держав было в общей сложности более 70 000 боеголовок (в основном советских и американских). К 2017 году их число сократилось до 14 000. Кроме того, оба лагеря создали тысячи ракет и стратегических бомбардировщиков, а также сотни атомных подлодок.

Разрядка

Масштабы этих затрат можно оценить по экономии в годы разоружения после инициатив Михаила Горбачева и его перестройки. После соглашений Горбачева и Рейгана в 1995 году был подписан договор о сотрудничестве Америки и России в сфере переработке высокообогащенного урана 20 000 боеголовок РСД-10 в низкообогащенный уран, который может использоваться как топливо для АЭС в гражданской сфере. Это принесло российскому государству 17 миллиардов долларов: речь шла о 150 000 тонн уранового эквивалента, чего было достаточно для обеспечения 10% производства электроэнергии во всех США.

Для сравнения, 10 крупнейших месторождений урана в мире дают в общей сложности 30 000 тонн в год. Кстати говоря, к процессу пришлось подключить французскую, канадскую и немецкую промышленность, чтобы поглотить такие объемы топлива, не обрушив рынок. Российское государство остро нуждалось в этих средствах в тот период, поскольку объявило дефолт в 1998 году, и рубль потерял за день две трети стоимости. Эти цифры наглядно демонстрируют огромные масштабы усилий, которые были направлены обеими странами на достижение равновесия страха и взаимную нейтрализацию, поскольку было признано, что ядерная война обернется взаимным уничтожением. После развала СССР в 1991 году американцы тоже уменьшили свои запасы ядерного оружия, хотя их ничто не принуждало к этому в экономическом плане.

Перевооружение?

После исчезновения СССР (Китай тогда еще не заявил о себе) США оказались единственной сверхдержавой и могли в одностороннем порядке продолжить развитие военного арсенала. Их морские средства развертывания значительно укрепились, и сейчас у Америки есть порядка десяти действующих авианосцев против максимум двух у других великих держав. Отталкиваясь от этого вывода, российские специалисты (еще со времен СССР) сделали ставку на разработку оружия, которое бы могло в теории дать отпор этой мощи при меньших затратах. Это касается, например, торпед "Шквал", чья несравненная скорость и способность нести ядерный заряд могут создать угрозу для целой авианесущей группы. В свою очередь. Американский ВПК, который после окончания холодной войны многое потерял в плане заказов и прибыли, очень заинтересован в периодах международной напряженности, которые способствуют поставкам техники армии США и их союзников. Российская "оборонка", кстати, тоже частично приватизирована. Кроме того, оба исторических противника заинтересованы в том, чтобы сдержать Китай. На море для Америки и на суше для России, у которой 4 250 км общей границы с КНР… Пекин же расширяет спектр и качество всей своей продукции, в том числе оружия.

В настоящий момент российско-американские соглашения о ядерном разоружении истекают или уже истекли, а руководство двух стран не может или не хочет продлевать их. Россия испытывает на себе давление западных санкций после украинского кризиса и заинтересована в том, чтобы за меньшие деньги исправить стратегический дисбаланс, который был создан последними американскими инициативами: развертывание ПРО в Европе и Южной Корее, миниатюризация ядерного оружия для его "тактического" применения.

Равновесие страха создавало баланс. Если он нарушен, нужно искать новый. Добиться этого можно с помощью гиперзвукового оружия, которое сложно в разработке и производстве и, следовательно, может быть только у немногих стран (в частности у США, России и Китая). Сложность для того, кто стал целью гиперзвуковой ракеты, заключается в том, чтобы понять, установлен ли на ней ядерный заряд. Время реакции столь мало, что это увеличивает риск неверного решения. Опасность вполне реальна.

Проекты гиперзвуковых ракет

Представленная главой российского государства гиперзвуковая ракета "Циркон" может развивать скорость в 8-9 Махов и считается "оборонительным" оружием. Она должна быть размещена на подлодках, что сделает американские авианосцы абсолютно беззащитными. Кстати говоря, на эту тему в США уже ведутся споры: зачем вкладывать 10 миллиардов долларов в то, что будет невозможно защитить?

Россия также сообщила об успешных испытаниях ракет "Кинжал" (10 Махов, запускается с МиГ-31) и "Авангард" (20 Махов, способна обойти любую систему обороны). Это может означать преимущество в несколько лет перед конкурентами, что гарантирует России определенную безопасность. Вызывает тревогу на Западе и ракета "Буревестник": она развивает дозвуковую скорость, но необнаружима, потому что держится очень близко к поверхности, и обладает практически неограниченной дальностью благодаря ядерному двигателю. Кроме того, она может постоянно находиться в полете, что означает более быстрое достижение цели, чем при старте с пусковой площадки.

Китаю пока что удалось выйти на скорость в 6 Махов. По случаю празднования 70-летия страны были представлены баллистическая ракета Дунфэн-41, которая, возможно, стоит на вооружении с 2017 года, и гиперзвуковой разведывательный дрон WZ-8. Он способен развивать скорость в 6-7 Махов, и его задачей будет наведение китайских ракет на американские самолеты даже в случае выведения из строя китайских спутников.

США говорят, что отстают от российской и китайской гиперзвуковых программ (правда или фейк?), но утверждают, что создадут такое оружие к 2023 году. В военной сфере американцы не любят быть позади. Франция в свою очередь объявила о разработке к 2021 году Arianegroup гиперзвукового "планера", способного развивать скорость в 6 000 км/ч (нижний гиперзвуковой предел).

Все эти страны сообщают о своих проектах, но дезинформация в этой сфере была бы вполне естественной с учетом того, что стоит на кону. Дело в том, что разработка такого оружия сопряжена с множеством технических проблем. Это касается материалов, топлива, целеуказания и т.д. Как быто ни было, речь вряд ли идет о полном блефе, как могло быть в прошлом. Большинство этих проектов вполне реальны и находятся на разных стадиях готовности, пусть даже еще не все проблемы в плане надежности нового оружия были успешно решены.

А что завтра?

Во времена равновесия страха каждый лагерь грозил другому тысячами ядерных боеголовок на ракетах и стратегических бомбардировщиках, а также сотнями атомных подлодок. Ни одна из держав не решалась вступить в прямое столкновение с другой из страха чудовищных последствий. Будем надеяться, что создание гиперзвукового оружия даст такой же результат, то есть нейтрализует стремление вступить в бой. Кроме того, как и с ядерным оружием, вероятно, потребуется принять меры для предотвращения или максимального замедления распространения таких технологий в другие страны.

Ромен Клержа (Romain Clergeat)