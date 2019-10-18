Сложности в реализации контракта на поставку Украине вертолетов Airbus

Как сообщает бюллетень "Intelligence online" в публикации "Airbus fait face a l’ire de son client ukranien" по информации от собственных источников, мега-контракт компании Airbus с Украиной столкнулся с новыми трудностями. В 2018 году компания подписала контракт на поставку 55 вертолетов моделей H225 и H125. Заказчиком выступало МВД Украины, которое на сегодняшний день только и делает, что выражает свое недовольство по всем возможным промышленным и дипломатическим каналам в отношении реализации подписанного соглашения.

Украинские генералы не переваривают износ вертолетов. Они предлагают поставить меньшее число вертолетов, но зато оснащенных более совершенным оборудованием, и в рамках оговоренной цены. Они хотят получит вместо многочисленных старых вертолетов Н225 больше более современных и лучше оснащенных Н145. Но Airbus на данный момент продолжает настаивать на изначальных условиях контракта. Визиты делегаций в Париж и Киев пока не приводят к какому-либо компромиссу.

Один из первых двух поставленных Украине европейским объединением Airbus Helicopters многоцелевых вертолетов H225 Super Puma. Борисполь (Киев), 21.12.2018 (с) Андрей Новицкий / МВД Украины

А французcкое правительство предпочитает не обращать внимания на проблему. Следует отметить, что украинский контракт позволяет избавиться от избыточных Н225, которые зависли из-за банкротства авиакомпании CHC Helicopters, от которой пришлось забрать эти вертолеты. Французское правительство c трудом представляет о финансировании поставки вертолетов Н145, производимых в ФРГ, а контракт объемом почти 450 млн евро полностью финансируется французским министерством экономики Франции. Но под угрозой задержек в реализации контракта правительство Франции стало угрожать отзывом кредитной линии в том случае, если не будет найден компромисс.

Украинский гнев не должен разразиться, так как команда министра МВД Арсена Авакова пока что находится в безопасности при новом президенте Владимире Зеленском. Он сохранил в должности Авакова, который играет решающую роль во франко-украинском сотрудничестве в военной сфере. Аваков занимает свой пост с 2014 года и успешно противостоит всем переменам в правительстве Украины, имевшим место с той поры.

Также по информации издания, 28 октября в Мариуполе должен быть подписан контракт с французской судоверфью Ocea из Нанта о строительстве для Украины 20 сторожевых катеров проекта FPB 98. И этот контракт стоимостью 140 млн евро почти полностью обеспечивается французским государственным кредитом. Изначально десять кораблей должны быть построены во Франции, а оставшиеся - на Украине. Но согласно последним переговорам, пропорция изменилась на 15 и пять в пользу французских верфей.

Кроме того, Франция и Украина договорились о заказе в будущем еще 20 катеров, причем правительство Франции дало понять, что готово кредитовать и эту сделку. Украинское МВД рассчитывает, что Ocea создаст СП с местными предприятиями, но за две недели до подписания контракта все еще идет борьба между двумя украинскими предприятиями.

Французские катера предназначены для патрулирования в Черном море и не должны заходить в Азовское, где бдит русский флот.