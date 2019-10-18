В США представили униформу для экипажей суборбитальных кораблей

Ее совместно разработали компании Virgin Galactic и Under Armour

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Образцы униформы для экипажей суборбитальных кораблей представили в среду компании Virgin Galactic, а также Under Armour.

Как сообщил интернет-портал Space.com новая линия космической одежды, изготовленной из ткани темно-синего цвета со светоотражающими вставками, включает базовый космический комбинезон, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта.

Defining the future of spacewear. In partnership with @virgingalactic, we used our most groundbreaking and iconic fabric technology to create a suite of products for Future Astronauts. Learn more https://t.co/EyAmL6Qgt7 pic.twitter.com/ZcKapZUhu6 - Under Armour (@UnderArmour) October 16, 2019

"Одежда для космических полетов - это составная часть общего имиджа космического века, - привел Space.com слова основателя компании Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона. - Наши представления о космических полетах неразрывно связаны с тем, какую форму носят астронавты". По его словам, ему "нравится, как выглядит новая форма и какие ощущения она создает".

В феврале нынешнего года корабль SpaceShipTwo, созданный компанией Virgin Galactic, осуществил воздушный старт с самолета-носителя WhiteKnightTwo и совершил суборбитальный полет, в ходе которого была достигнута высота 89,9 км над Землей. Первый такой испытательный полет состоялся в декабре прошлого года.

Space ship 2 разработан для космического туризма: стоимость примерно двухчасового полета, во время которого пассажиры, предположительно, смогут испытать невесомость и полюбоваться Землей из космоса, составит около $250 тыс. Корабль, по расчетам его создателей, сможет совершать полеты уже в 2020 году и брать на борт двух пилотов и шесть космических туристов. Именно для них и предназначена новая униформа.

Управление суборбитальными полетами планируется осуществлять из центра Spaceport America неподалеку от города Апэм (штат Нью-Мексико).