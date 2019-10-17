Войти
17.10.2019
Российская газета

Террористы меняют стратегию, делая ставку на высокие технологии

366
0
0
Самодельный БПЛА самолетного типа незаконных вооруженных формирований.
Самодельный БПЛА самолетного типа незаконных вооруженных формирований.
Источник изображения: Виталий Белоусов/РИА Новости

Международные террористические группы меняют стратегию и тактику своих действий. Вдохновленные чрезвычайной эффективностью недавних атак на нефтяные заводы в Саудовской Аравии, террористы в ближайшее время могут переориентироваться с джихадмобилей и фугасов на автономные стаи дронов.

Об этом, выступая в Сочи на совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

"Повышение летных характеристик беспилотников, их способность доставлять различные средства поражения, вплоть до химических и отравляющих веществ, и действовать автономным роем станет для нас реальным вызовом уже в ближайшее время", - заявил директор ФСБ.

Применение террористами дронов в Сирии и в Саудовской Аравии показало, что международные преступные группы научились управлять армией беспилотников как ударным кулаком.

Благодаря современным микрочипам они дешевы и просты в изготовлении.

И технологии управления дронами совершенствуются очень быстро. Малозаметные беспилотники используют как для терактов, так и для переброски наркотиков и оружия через границы.

По словам Александра Бортникова, в этом году удалось предотвратить 39 терактов в разных регионах страны. 32 террориста были ликвидированы, 679 задержаны, пресечена деятельность 49 их ячеек. К сожалению, до победы над этой заразой еще далеко. В полутора тысячах терактах по всему миру в этом году погибли и пострадали свыше 7 тысяч человек.

И эта цифра может вырасти. Потенциал у террористов, увы, огромен.

Доступность технологий искусственного разума может существенно расширить их возможности.

С помощью искусственного интеллекта террористы получат доступ к большим массивам информации и к базам данных. В этом году в Сети заблокировано более 8 тысяч ресурсов террористов.

Кроме того, главари международных террористических организаций все активнее пытаются приобретать не только новые виды оружия, но и средства геолокации и спутниковой связи. Это также может существенно повысить эффективность применения дронов.

Встреча руководителей спецслужб, органов безопасности в России - это уже восемнадцатое совещание подобного рода.

По словам Александра Бортникова, "присутствие в зале заседаний 123 представительных делегаций от компетентных ведомств из 79 государств, а также 4 международных организаций свидетельствует о стремлении наших стран повышать уровень взаимного доверия, совершенствовать механизмы координации на антитеррористическом направлении".


Тимофей Борисов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
Продукция
Шахид-мобиль
Проекты
AI
БПЛА
Химоружие
Похожие новости
14.10.2019
Совбез РФ: Террористы строят сеть для управления разрозненными силами
10.06.2019
Новая "Буря в пустыне": как США будут воевать с Ираном
07.05.2018
Командующий ЮВО: борьба с дронами и "шахид-мобилями" стала обязательным элементом учений
30.09.2015
Ставка больше, чем Асад
13.03.2013
Арсенал : Тяжелая российская бронетехника. Существующие образцы и перспективы платформы "Армата"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.10 07:06
  • 4
"Возимся с этой ерундой": внуков робота Федора пошлют на Луну
  • 17.10 06:25
  • 1
Япония успешно испытала сверхманевренный спутник
  • 17.10 03:44
  • 2
Сухопутные войска РФ оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
  • 17.10 00:09
  • 2
Британские палубные F-35B впервые сели на борт авианосца Queen Elizabeth
  • 16.10 22:13
  • 14
Филиал парка "Патриот" планируется открыть под Краснодаром через три года
  • 16.10 21:32
  • 13
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 16.10 21:30
  • 4
Россия: лидерство в космосе уходит в прошлое (Eurasianet, США)
  • 16.10 20:47
  • 46
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 16.10 20:46
  • 4
Российская армия учится беречь свою военную технику
  • 16.10 20:06
  • 9
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 16.10 19:35
  • 10
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким
  • 16.10 19:30
  • 3
СНГ: потерянный мир
  • 16.10 18:28
  • 1
Project Syndicate (США): что будет с контролем над ядерным вооружением?
  • 16.10 18:27
  • 9
Тайное оружие Су-57 готово поставить крест на американских "невидимках"
  • 16.10 18:08
  • 1
Компания "Волга-Днепр" испытывает финансовые трудности