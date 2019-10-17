Террористы меняют стратегию, делая ставку на высокие технологии

Международные террористические группы меняют стратегию и тактику своих действий. Вдохновленные чрезвычайной эффективностью недавних атак на нефтяные заводы в Саудовской Аравии, террористы в ближайшее время могут переориентироваться с джихадмобилей и фугасов на автономные стаи дронов.

Об этом, выступая в Сочи на совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

"Повышение летных характеристик беспилотников, их способность доставлять различные средства поражения, вплоть до химических и отравляющих веществ, и действовать автономным роем станет для нас реальным вызовом уже в ближайшее время", - заявил директор ФСБ.

Применение террористами дронов в Сирии и в Саудовской Аравии показало, что международные преступные группы научились управлять армией беспилотников как ударным кулаком.

Благодаря современным микрочипам они дешевы и просты в изготовлении.

И технологии управления дронами совершенствуются очень быстро. Малозаметные беспилотники используют как для терактов, так и для переброски наркотиков и оружия через границы.

По словам Александра Бортникова, в этом году удалось предотвратить 39 терактов в разных регионах страны. 32 террориста были ликвидированы, 679 задержаны, пресечена деятельность 49 их ячеек. К сожалению, до победы над этой заразой еще далеко. В полутора тысячах терактах по всему миру в этом году погибли и пострадали свыше 7 тысяч человек.

И эта цифра может вырасти. Потенциал у террористов, увы, огромен.

Доступность технологий искусственного разума может существенно расширить их возможности.

С помощью искусственного интеллекта террористы получат доступ к большим массивам информации и к базам данных. В этом году в Сети заблокировано более 8 тысяч ресурсов террористов.

Кроме того, главари международных террористических организаций все активнее пытаются приобретать не только новые виды оружия, но и средства геолокации и спутниковой связи. Это также может существенно повысить эффективность применения дронов.

Встреча руководителей спецслужб, органов безопасности в России - это уже восемнадцатое совещание подобного рода.

По словам Александра Бортникова, "присутствие в зале заседаний 123 представительных делегаций от компетентных ведомств из 79 государств, а также 4 международных организаций свидетельствует о стремлении наших стран повышать уровень взаимного доверия, совершенствовать механизмы координации на антитеррористическом направлении".

Тимофей Борисов