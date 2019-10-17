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17.10.2019
Известия.ru

Скоростные суда смогут высадить личный состав практически на любое побережье

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МДКВП "Зубр"
МДКВП "Зубр".
Источник изображения: ТАСС/Петр Ковалев

Десантные корабли на воздушной подушке (ДКВП) в ближайшее время будут серьезно модернизированы. Их планируют превратить в настоящие «корабли звездных войн». Новая АСУ в режиме реального времени будет управлять огневыми средствами и десантом. ДКВП считаются самыми совершенными в своем классе, но сейчас часто простаивают из-за технических проблем. ВМФ России располагает самым большим флотом таких судов в мире.

В военном ведомстве принято принципиальное решение об усовершенствовании десантных кораблей на воздушной подушке. Первым обновят ДКВП «Мордовия» проекта 12322 «Зубр». Он получит современные навигационные комплексы, вооружение, а также средства связи и управления, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.


Идеальный десантник

«Зубры» хорошо подходят для действий во внутренних морях, в районах с изрезанной береговой линией или большим количеством островов. Они способны эффективно решать целый комплекс задач в Балтийском, Черном, Баренцевом и Японском морях, отметил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Суда на воздушной подушке очень быстрые, а следовательно, их действия трудно просчитать, — рассказал он «Известиям». — В частности, «Зубры» могут развивать скорость до 120 км/ч. Им не нужен подготовленный берег на случай высадки. ДКПВ сам может выйти на сушу и моментально десантировать личный состав и технику. Такие характеристики сделали их идеальными кораблями, как говорят на флоте, первого броска. Они должны быстро достигнуть берега противника и высадить там десант, который захватит плацдарм. Следом в дело должны вступить более крупные суда — большие десантные.

СССР концентрировал «Зубры» на Черном и Балтийском морях, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В планах советского ВМФ кораблям такого типа отводилась важная роль по захвату Датских и Черноморских проливов, — рассказал «Известиям» специалист. — Такая десантная операция позволила бы закупорить Балтийское и Черное моря. От военно-морской базы в Балтийске Калининградской области до Дании корабли могли дойти всего за несколько часов, что давало возможность провести молниеносную и неожиданную атаку.


МДКВП "Зубр".
Источник: iz.ru

Похож на НЛО

В начале 1990-х годов в составе советского ВМФ было восемь «Зубров», но после распада страны большая часть из них досталась Украине. Сейчас в составе ВМФ России два МДКВП проекта 12322 — «Мордовия» и «Евгений Кочешков», которые числятся в составе Балтфлота. Оба считаются самыми большими в мире десантными кораблями на воздушной подушке. Они могут доставить на необорудованное побережье морских пехотинцев, а также три танка весом до 150 т или 10 бронетранспортеров.

При необходимости «Зубры» могут оказать огневую поддержку десанту. На борту установлены по две реактивные установки системы залпового огня «Град-М». Есть и 30-миллиметровые автоматические артиллерийские установки АК-630, которые позволяют вести борьбу не только с надводными, наземными, но и с воздушными целями на ближних дистанциях. Кроме того, корабль может быстро заминировать акваторию.

Согласно расчетам военных, такой корабль способен высадить личный состав на 78% необорудованных побережий мира. Обычным десантным кораблям с открывающимися носовыми аппарелями доступно только 14% берегов — в основном песчаных или галечных.

Появление ДКВП на горизонте — красивое и грандиозное зрелище. Во время движения виден не корабль, а водяная завеса, которую поднимают мощные двигатели. В 1960–1970-х годах из-за этой особенности первых «десантников» часто путали с НЛО.

Благодаря облаку брызг корабль получил важное для военного современного корабля качество — его плохо видно на мониторах РЛС противника, что дает морскому «десантнику» серьезный козырь при проведении скрытых операций.

Модернизированные корабли получат АСУ, которая в автоматическом режиме сможет выбрать важные цели и скорректировать огонь. При необходимости подскажет цели и десантникам. Это позволяет обеспечить максимальную концентрацию огня.

Отечественные ДКВП востребованы в ВМФ и других стран. Например, Греция в 1990-х годах купила три «Зубра» и они до сих пор находятся в составе ее ВМС. ВМС Китая располагают четырьмя десантными кораблями типа «Зубр». Причем два из них были построены Украиной, а два — собственными силами.

Для ВФМ сейчас модернизируют целые серии еще советских боевых судов. В частности, на малые ракетные корабли проекта «Овод» устанавливают новые РЛС, системы связи, артустановки, а также более мощные дизельные двигатели. В дальнейшем противокорабельные ракеты «Малахит» заменят на Х-35 — это дозвуковые боеприпасы с самонаведением, способные поражать цели на расстоянии до 260 км.

Алексей Рамм, Богдан Степовой

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Продукция
АК-630 Ласка
Град РСЗО
Зубр
Х-35
Проекты
12322 Зубр
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