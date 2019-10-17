Сухопутные войска РФ оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
Командующий Центральным военным округом Александр Лапин сообщил, что в подчиненные ему войска промышленность передала первую партию новейших комплексов ПВО средней дальности действия "Бук-М3".
"Новая техника поступила в зенитную ракетную бригаду 41-й общевойсковой армии, дислоцированную на Алтае", - уточнил генерал. Он добавил, что такое переоснащение на треть увеличит боевые возможности этого соединения по защите от воздушного нападения сухопутных подразделений и критически важных объектов. Речь, в частности, может идти о штабах и пунктах управления, мощных радиолокационных станциях, арсеналах с оружием и боевой техникой и т.д.
Известно, что мобильный многофункциональный зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" значительно превосходит по техническим характеристикам своих предшественников. Эта универсальная зенитка позволяет эффективно бороться не только с маневрирующими аэродинамическими целями, но и выводить из строя радиоконтрастные наземные цели противника, поражать его надводные объекты в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
Иными словами, комплекс "Бук-М3" совмещает в себе как ударные, так и оборонительные функции, что делает его незаменимым на поле боя и при прикрытии важных военных и промышленных объектов. Таких, например, как крупный оборонный завод или атомная или гидроэлектростанция.
Из открытых источников известно лишь, что "Бук-М3" создан на новой элементной базе и значительно превосходит по характеристикам своих предшественников. Комплекс может обстреливать до 36 целей, летящих со скоростью 3 километра в секунду. По сравнению с комплексом ПВО "Бук-М2" дальность действия увеличилась в полтора раза, а огневая производительность выросла на 50 процентов. То есть в единицу времени и при одинаковом количестве использованных боеприпасов "тройка" уничтожит в полтора раза больше целей, чем "двойка".
Для выяснения дальности стрельбы "Бук-М3" достаточно произвести нехитрые арифметические подсчеты. Поскольку "Бук-М2" поражает воздушные цели на высотах от 15 метров до 25 километров и на расстоянии от 3 до 45 километров, сбивает баллистические ракеты с дальностью пуска до 150-200 километров, его усовершенствованная версия должна стрелять, по меньшей мере, на 67 км. Очень неплохой, надо признать, показатель для такого вида оружия.
Минимальная высота уничтожения цели у "Бук-М3" составляет 15 метров, максимальная - 35 км. Число одновременно поражаемых объектов увеличилось до 36. Каждая пусковая установка может работать по шести целям. При этом старт ракет происходит с промежутком всего две секунды.
В состав дивизиона "Бук-М3", как правило, входят командный пункт, станция обнаружения и целеуказания, транспортно-пусковые и транспортно-заряжающие машины, а также пусковые установки, вмещающие по 6 или 12 зенитных управляемых ракет.
В пресс-службе ЦВО сообщили, что расчеты для эксплуатации новых комплексов ПВО пройдут переподготовку в профильном учебном центре минобороны в Оренбургской области. По некоторым данным, на изучение тактико-технических возможностей и материальной базы "Бук-М3" офицерам отведут три месяца.
После освоения этой техники зенитчиков-ракетчиков ждут боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. По их результатам командование будет судить, готовы ли расчеты новых комплексов ПВО к несению боевого дежурства на "Тор-М3".
Надо сказать, что бригада ПВО на Алтае - далеко не первая, кто получил на вооружение такие комплексы. К примеру, почти два года назад этой техникой оснастили зенитные ракетные подразделения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированные в Курской области.
По данным Министерства обороны РФ, в этом году Сухопутные войска России должны были получить дивизионные комплекты ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2", а также бригадный комплект зенитной ракетной системы С-300В4.
Юрий Гаврилов
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По данным Wiki, ЗРК «Бук-М3» стоят на вооружении следующих формирований:
в/ч 32383. 67-я зенитная ракетная бригада 58-й ОА ЮВО
в/ч 34696. 35-я зенитная ракетная бригада 36-й ОА ВВО
в/ч 32406. 53-я зенитная ракетная бригада 20-й Гв. ОА ЗВО
Разработчик - НИИП им. Тихомирова (входит в "Алмаз-Антей").
Это я вот к чему.
http://bastion-karpenko.ru/zrk-niip-5-pokolen/
...
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Продолжение линейки Бук (разработка ЗРК 5-го поколения началась в 2016) - это основа для новой сетецентрической (и, скорее всего, автоматической) универсальной платформы ПВО малой и средней дальности. См. программу "Стандарт" войсковой ПВО. Т.е. "продолжение" Бук-М3 рассматривается как основа такой системы, с соответствующими изменениями для других систем ПВО (как объектовой, так и войсковой).
Скорее всего - это (создание такой платформы):
- завершение истории С-300 (кроме С-300В);
- объединение в единую систему ВОЗМОЖНОСТЕЙ (но необязательно самих комплексов)
Тор, Панцирь, Стрела, Оса, Сосна, Тунгуска, ...
- другое применение С-350 и С-400 (скорее всего, интеграция с С-500 за счет "раздеоления
задач", но в единой системе управления огнем);
- гораздо более значительное использование пассивных средств обнаружения и
внешнего целеуказания;
- явное формирование "трех уровней" Единой системы ПВО/ПРО (без столь отчетливого
разделения на "объектовую" и "войсковую" ПВО): с дальностью до 100 км (примерно) -
"малой и средней дальности", с дальностью до 300-400 км (нынешний "диапазон" С-400 ), и
свыше этого (зато на НАМНОГО бОльших высотах + ПРО). Разные задачи, разные системы
управления и целеуказания, разная техника. Условно: Ермак ("СуперБук" :)), Триумф+,
Прометей+.
Плюс унификация со флотскими системами.
Плюс (должно быть!) восстановление авиации ПВО и ее теснейшая интеграция с "ЗРК".
Плюс (возможно? необходимо?) радио-оптика (и для локаторов, и для каналов связи, и для цифровой обработки).
У "Алмаз-Антея" есть шанс стать супермонстром российского (да и мирового) ВПК. :) Неужели накорилась "критическая масса" неоьходимых технологий и умений?
По крайней мере, такая (несколько сказочная :)) картина много чего объясняет. И в ПВО, и в ПРО, и в военной авиации, и в радиолокации. А то взялись спрашивать - "А зачем нужен ПАК ДП? Почему не делают сотни/тыщи Су-57? Зачем новые ЗРК - и старые еще кое на что годятся?" :)
А если таких планов нет - то вопросы про ПАК ДП (например) совершенно здравые. В самом деле - ЗАЧЕМ?
Похоже, без мощнейшей унификации (по всем основным позициям) и интеграции разных средств (и наземных, и авиационных, и космических) в "единую" боевую систему задачy обеспечения ПВО/ПРО против современных и перспективных угроз не решить. И не только по причине непомерных расходов.
...сообщил, что в подчиненные ему войска промышленность передала первую партию новейших комплексов ПВО средней дальности действия "Бук-М3".
https://rg.ru/2018/03/28/novejshie-rossijskie-zenitnye-kompleksy-viking-vystavili-na-prodazhu.html
"Рособоронэкспорт" начинает продвижение на зарубежные рынки новейшего зенитного ракетного комплекса "Викинг" - экспортная версия зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3". Об этом сообщила пресс-служба компании.