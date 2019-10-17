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17.10.2019
РИА Новости

Swiss отменила сто рейсов из-за проблем с двигателями на Airbus

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Самолет Airbus A220
Самолет Airbus A220 авиакомпании Swiss Airlines в аэропорту Цюриха.
Источник изображения: © REUTERS / ARND WIEGMANN

ЖЕНЕВА, 16 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова. Крупнейшая авиакомпания Швейцарии Swiss отменила около 100 рейсов из-за инспекций двигателей самолетов Airbus серии C/A220, но планирует возобновить все полеты в четверг, сообщил РИА Новости официальный представитель авиакомпании Стефан Васич.

О проверке всех лайнеров этих типов авиакомпания объявила после вынужденной посадки своего Airbus A220 в Париже из-за "технической неисправности", детали которой не уточнялись.

По словам Васича, компания проводит "полную инспекцию двигателей на базах в Цюрихе и Женеве".

"Решение о проведении инспекции двигателей для наших самолетов серии C/A220, о котором было объявлено накануне, привело к заметному изменению в расписании полетов Swiss вчера и сегодня. Отменено порядка 100 рейсов, что затронуло порядка 10 тысяч пассажиров", - сказал он.

В среду на сайте Swiss было объявлено об отмене как минимум 19 рейсов, на которых использовались самолеты А220. В частности, были отменены рейсы в Великобританию, Бельгию, Германию, Испанию, Италию, Косово и внутренний рейс Женева-Цюрих.

По словам Васича, на данный момент проинспектировано 20 самолетов из 29, которыми владеет авиакомпания.

"Двигатели в идеальном состоянии, так что все эти самолеты вернулись к регулярным полетам. Мы полагаем, что полеты в основном могут быть возобновлены завтра", - добавил он.

Представитель Swiss подчеркнул, что компания находится в тесном контакте с производителями самолетов Airbus Canada и компанией Pratt & Whitney, которая произвела двигатели для них.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Германия
Испания
Италия
Швейцария
Компании
Airbus
Pratt&Whitney
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