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17.10.2019
Военное обозрение

Резкое торможение: показано падение боевика ССА с турецкой бронетехники ACV-15

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Из Сирии продолжает приходить различного рода информация о турецкой операции в северных районах страны. Операция "Мирный источник" (она же – "Источник мира") проводится турецкими вооружёнными силами и подконтрольными им вооружёнными формированиями.

Источник изображения: topwar.ru

Эти формирования сами себя называют Сирийской свободной армией (ССА).

Они получают из Турции не только амуницию и стрелковое оружие для противостояния с курдскими вооружёнными отрядами, но также и тяжёлые вооружения.

Источник изображения: topwar.ru

Известно о случаях применения ССА турецких гусеничных бронемашин ACV-15. Это 14-тонный бронетранспортёр, оснащённый 25-мм пушкой, который может эксплуатироваться в различных модификациях. Одна из модификаций представляет собой специализированный санитарный вариант. В сети появился ролик, на котором показана эксплуатация ACV-15 на севере Сирии. Представители протурецких вооружённых формирований бронемашину получили, но, видимо, не все до этого момента прошли обучения на предмет того, как ею управлять и как вести себя во время движения при нахождении "на броне".

Показано, как ACV-15 движется по асфальтированной дороге на достаточно высокой скорости, после чего мехвод зачем-то применяет резкое торможение. Один из находившихся "на броне" совершает кульбит и, падая, оказывается на проезжей части. Если бы бронетехника продолжила движение по инерции хотя метра два-три, то для упавшего боевика ССА всё обернулось бы крайне плачевно.


В социальных сетях назвали подразделения ССА "бандой, которая не умеет обращаться с доверенной ей техникой". В арабском сегменте Интернета не без иронии отметили, что вряд ли показанные в ролике могут ассоциироваться у местного населения с "Источником мира".

На днях в сети было показано, как боевики ССА "дрифтовали" на турецкой бронетехнике на севере Сирии.

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Страны
Сирия
Турция
Продукция
ACV-15
Проекты
ИТ
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