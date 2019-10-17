Резкое торможение: показано падение боевика ССА с турецкой бронетехники ACV-15
Из Сирии продолжает приходить различного рода информация о турецкой операции в северных районах страны. Операция "Мирный источник" (она же – "Источник мира") проводится турецкими вооружёнными силами и подконтрольными им вооружёнными формированиями.
Источник изображения: topwar.ru
Эти формирования сами себя называют Сирийской свободной армией (ССА).
Они получают из Турции не только амуницию и стрелковое оружие для противостояния с курдскими вооружёнными отрядами, но также и тяжёлые вооружения.
Источник изображения: topwar.ru
Показано, как ACV-15 движется по асфальтированной дороге на достаточно высокой скорости, после чего мехвод зачем-то применяет резкое торможение. Один из находившихся "на броне" совершает кульбит и, падая, оказывается на проезжей части. Если бы бронетехника продолжила движение по инерции хотя метра два-три, то для упавшего боевика ССА всё обернулось бы крайне плачевно.
Протурецкая ССА (#SFA) пытается "рулить" в Сирии (#Syria) pic.twitter.com/VvbhDyV1GT
- Volodin-Topwar (@VolodinTopwar) October 16, 2019
В социальных сетях назвали подразделения ССА "бандой, которая не умеет обращаться с доверенной ей техникой". В арабском сегменте Интернета не без иронии отметили, что вряд ли показанные в ролике могут ассоциироваться у местного населения с "Источником мира".
На днях в сети было показано, как боевики ССА "дрифтовали" на турецкой бронетехнике на севере Сирии.
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются