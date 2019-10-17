На Украине заявили о желании создать новую БМП "Гетман"

Военно-промышленное предприятие "Практика" представило проект БТР "Атаман-2" и заявило о планах по разработке перспективного БМП "Гетман", эталоном для которого, согласно заявлению потенциальных разработчиков, является итальянская Puma.

Источник изображения: topwar.ru

В эти дни в Киеве местный военно-промышленный комплекс пытается представить все, на что способна украинская промышленность. В рамках выставки "Оружие и безопасность 2019" предприятия ВПК демонстрируют последние разработки.

Среди прочего научное объединение "Практика" представило БТР "Атаман-2" и заявило о желании переработать его в версию 4х4. Также предприятие сообщило о готовности разработать новый украинский БМП.

У него предположительное название "Гетман" - но это пока не точно. Мы пока не знаем, какие требования есть у потенциальных пользователей – в первую очередь, вооруженных сил, поэтому надо вместе писать техзадание. Если по версии "Атамана" 4х4 из опыта мы примерно представляем, что должно получиться, то по БМП мы должны знать, чего от нас хотят. Эталоном мы считаем "Пуму".

- заявил начальник отдела развития научно-производственного объединения "Практика" Сергей Вилков в интервью программе "Техника войны".

БТР Puma - итальянская колёсная бронемашина с колёсными формулами 4х4 или 6х6. В качестве основного вооружения имеет пулемёт 12,7 мм. Оснащаются двигателями Iveco-8042 мощностью 180 л.с. Эта мощность многими экспертами считается недостаточной для выполнения серьёзных боевых задач. В Италии "Пума" эксплуатируется с 2001 года.