Войти
17.10.2019
ТАСС

NASA запросило еще $1,6 млрд для ускорения программы полетов на Луну

365
0
0
Глава NASA Джеймс Брайденстайн
Глава NASA Джеймс Брайденстайн.
Источник изображения: © AP Photo/Gerald Herbert

Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что ранее планировалось возвращение астронавтов на Луну к 2028 году, но сейчас можно речь может идти и о 2024 годе

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запрашивает в следующем финансовом году дополнительно $1,6 млрд на ускоренную программу полетов астронавтов на Луну. Об этом заявил в среду на слушаниях в подкомитете по торговле, науке комитета Палаты представителей по ассигнованиям директор NASA Джеймс Брайденстайн.

"Ранее планировалось возвращение астронавтов на Луну к 2028 году, однако сейчас мы ставим задачу возвращения на Луну к 2024 году, - отметил он. - Чем дольше сроки реализации программы, тем больше возникает рисков - как в области техники, так и в области политики". "NASA необходимо действовать быстро для сохранения лидирующих позиций в космических исследованиях", - подчеркнул он, напомнив о том, что КНР осуществляет масштабную программу исследований Луны.

По словам Брайденстайна, для ускорения программы пилотируемых полетов на Луну необходимы дополнительные средства, но при этом он подчеркнул, что не планирует перенаправлять на лунную программу средства из других программ NASA. Он не назвал конкретные цифры бюджетного запроса на 2021 год. "Эти данные будут подготовлены к февралю будущего года", - пояснил он.

Он выразил надежду на то, что к 2024 году корпорация Boeing изготовит три тяжелых ракеты-носителя Space Launch System (SLS). Эта ракета с новым кораблем Orion предназначена для лунных экспедиций в рамках программы Artemis.

NASA весной объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов: первая миссия (Artemis 1), предусматривающая непилотируемый испытательный полет космического корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, запланирована на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - должен пройти в 2022 году. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году и отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о намерении направить в бюджет NASA дополнительно $1,6 млрд на программы освоения Луны и Марса. Эту сумму Белый дом запросит у Конгресса в дополнение к $21 млрд на финансирование космического агентства, которые ранее было предложено выделить в 2020 финансовом году, начинающемся 1 октября.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
Orion КК
Компании
Boeing
NASA
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
SLS
Луна
Марс
Похожие новости
29.07.2019
Хозяева возвращаются
23.07.2019
Пенс рассказал о программе возвращения американцев на Луну
22.07.2019
50 лет назад люди сели на Луну, в 2024-м NASA хочет туда вернуться. Но стоит ли игра свеч?
02.04.2019
Как до Луны: США анонсировали масштабную космическую программу
28.09.2017
С протянутой рукой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.10 07:06
  • 4
"Возимся с этой ерундой": внуков робота Федора пошлют на Луну
  • 17.10 06:25
  • 1
Япония успешно испытала сверхманевренный спутник
  • 17.10 03:44
  • 2
Сухопутные войска РФ оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
  • 17.10 00:09
  • 2
Британские палубные F-35B впервые сели на борт авианосца Queen Elizabeth
  • 16.10 22:13
  • 14
Филиал парка "Патриот" планируется открыть под Краснодаром через три года
  • 16.10 21:32
  • 13
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 16.10 21:30
  • 4
Россия: лидерство в космосе уходит в прошлое (Eurasianet, США)
  • 16.10 20:47
  • 46
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 16.10 20:46
  • 4
Российская армия учится беречь свою военную технику
  • 16.10 20:06
  • 9
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 16.10 19:35
  • 10
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким
  • 16.10 19:30
  • 3
СНГ: потерянный мир
  • 16.10 18:28
  • 1
Project Syndicate (США): что будет с контролем над ядерным вооружением?
  • 16.10 18:27
  • 9
Тайное оружие Су-57 готово поставить крест на американских "невидимках"
  • 16.10 18:08
  • 1
Компания "Волга-Днепр" испытывает финансовые трудности