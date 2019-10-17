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17.10.2019
Военно-промышленный курьер

Моряки-балтийцы ловят субмарины, а мотострелки стреляют, не считая патронов

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Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках проведения на Балтийском флоте итоговых проверок за летний период обучения в Калининградской области на морских и сухопутных полигонах идут масштабные учения.

Так, малые противолодочные корабли "Казанец", "Уренгой" и "Алексин" получили приказ найти и уничтожить подводную лодку условного противника.

Поиск субмарины осуществлялся при поддержке вертолетов Ка-27 ПЛ морской авиации БФ. Экипажам кораблей удалось успешно классифицировать цель и уничтожить ее. В ходе учений был выполнен комплекс стрельб реактивными бомбометными установками РБУ-6000, а также отработано применение торпедного вооружения.

Тем временем мотострелки БФ отрабатывают ведение оборонительных и наступательных действий, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп, занятие опорных пунктов, действия при обнаружении минно-взрывных и других заграждений, а также выход из боя и отход с использованием рельефа местности. Для создания условий, максимально приближенных к боевым, на полигонах смоделирована сложная обстановка современного общевойскового боя и установлены мишени для поражения из всех видов стрелкового оружия и боевых машин.  

Кроме того, оборудованы учебные минные поля, проволочные и другие невзрывные заграждения и препятствия, активно применяются средства имитации огневого поражения со стороны условного противника.

За время учений, которые продлятся до конца недели, будет израсходовано более 20 тысяч боеприпасов для стрелкового оружия, свыше 2 тысяч различных гранат, более 1000 мин и артиллерийских снарядов, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
РБУ-6000
Проекты
БФ
Военные учения
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