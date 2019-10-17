У западной границы России разместили новейшие истребители

Три новых истребителя Су-35С вошли в состав авиаполка в Тверской области

Экипажи перегнали самолеты с авиазавода в Космомольске-на-Амуре на аэродром постоянного базирования Хотилово. Протяженность маршрута составила более девяти тысяч километров, истребители совершили три промежуточных посадки для дозаправки.

- Истребители Су-35С заменят устаревшие виды авиатехники. Перед получением новых самолетов экипажи прошли переобучение, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Авиаполк в Тверской области входит в состав Ленинградской армии ВВС и ПВО. До сих пор на вооружении части стояли истребители Су-27 и высотные перехватчики МиГ-31. Ранее на Су-35С был перевооружен истребительный авиаполк в Карелии.

Су-35С - сверхманевренный сверхзвуковой истребитель поколения 4++. Считается лучшим в своем классе.

Антон Валагин (Тверь)