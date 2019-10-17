Stryker A1: новое поколение американских бронетранспортёров

Американская армия кардинально обновит свои бронетранспортёры. Вчера, 15 октября, портал defence-blog.com сообщил о том, что на конференции Ассоциации армии США (AUSA 2019) компания General Dynamics презентовала новые версии колёсных боевых машин Stryker.

Американская армия уже много лет тестирует различные улучшения БТР Stryker. Теперь все лучшие наработки объединили в версии A1, которую запустили в серийное производство. Кроме того, помимо базовых версий бронетранспортёра, компания General Dynamics показала обновлённую ракетную версию боевой машины.

Испытания Stryker A1 MCWS

О разработке Stryker A1 стало известно осенью прошлого года. В августе General Dynamics завершила испытания опытного образца, а вчера Stryker A1 Medium Caliber Weapon System (MCWS) пошёл в серийное производство. Ещё одна версия Stryker A1 IM-SHORAD, вооружённая противотанковыми и зенитными ракетами, была представлена на рассмотрение военных.

Stryker A1 IM-SHORAD Источник изображения: defenseworld.net

Stryker — семейство колёсных боевых бронированных машин, разработанное и производимое американской компанией General Dynamics Land Systems. Бронетранспортёры Stryker поступили на вооружение американской армии в 2003 году. Машина вмещает двенадцать человек, включая трёх членов экипажа. На базе Stryker созданы колёсный танк M1128 Mobile Gun System, мобильный миномёт M1129 Mortar Carrier и более десятка других разновидностей боевых, инженерных и вспомогательных машин.