Новейший тральщик "Владимир Емельянов" прибыл в Балтийск

Новейший корабль противоминной обороны (тральщик) "Владимир Емельянов" проекта 12700 прибыл в Балтийск, где на базе Балтийского флота завершит программу испытаний. Об этом сообщили в пресс-службе БФ.

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Новейший тральщик "Владимр Емельянов" прибыл из Санкт-Петербурга в Балтийск. Планируется, что в течении этого месяца корабль пройдет второй этап заводских ходовых испытаний и приступит к выполнению государственных, которые пройдут в акватории Балтийского моря. Окончание госиспытаний запланировано на ноябрь, а ввод корабля в состав ВМФ должен пройти до конца года. Первый этап заводских ходовых испытаний тральщик прошел в акватории Финского залива.

Морской тральщик "Владимир Емельянов" является четвертым кораблем такого типа и вторым серийным (заложен третьим) в серии из трех кораблей, построенных по контракту 2014 года. Головной тральщик данного проекта "Александр Обухов" введен в состав ВМФ РФ в декабре 2016 года. Всего по государственной программе вооружений в период 2018-2027 годов, ВМФ РФ планирует получить 10 новейших тральщиков проекта 12700 "Александрит".

Проект 12700 был разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" для ВМФ РФ. Корабли этой серии имеют уникальный корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Корабли предназначены для борьбы с современными видами мин как в акваториях, так и на грунте. Способны применять новейшие гидроакустические станции, размещаемые как на самом корабле, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах, и обладают автоматизированной системой управления противоминными действиями. Способны использовать и традиционное тральное вооружение.

Водоизмещение - 890 тонн. Длина корабля - 62 метра, ширина - 10 метров. Полная скорость - 16 узлов. Экипаж - 44 человека.