На Украине анонсировали доставку патрульных катеров типа Island в Одессу

Военно-морские силы Украины скоро пополнятся двумя патрульными катерами типа Island, ранее переданных Украине Соединенными Штатами. Как сообщает украинский милитарный портал, оба катера на борту сухогруза уже движутся к Одессе.

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Два патрульных катера Военно-Морских Сил ВС Украины “Славянск” и “Старобельск” типа Island в скором времени прибудут в Одессу. Как сообщается, в первой половине октября этого года они были погружены на борт сухогруза в американском Балтиморе, который взял курс на Одессу. Прибытие катеров ожидается в 20-х числах октября. После разгрузки и расконсервации катеров, в ноябре будет проведена торжественная церемония их ввода в состав ВМС Украины.

Как ранее сообщалось, на Украине разрабатываются варианты модернизации переданных катеров. Рассматриваются варианты установки на катера разнообразного вооружения — от минно-тральных модулей до американских противокорабельных ракет "Гарпун" и украинских ПКР "Нептун".

Напомним, что ВМС США в 2018 году передали Украине списанные катера Береговой охраны класса Island "Drummond" (WPB-1323) и "Cushing" (WPB-1321), построенные в 1988 году и находящиеся на консервации в Балтиморе.

Водоизмещение – 169 т, длина 34 м. Максимальная скорость – около 29,5 узлов. Экипаж – 16 человек. Автономность – до 5 суток. Перед передачей с катеров сняли все вооружение. Киев оплачивает модернизацию и ремонт катеров, их транспортировку в Одессу и обучение персонала.

Ранее украинские СМИ сообщали. что командование ВМСУ ведет переговоры с Береговой охраной США о передаче украинским морякам еще четырех катеров данного типа. Сообщается, что катера США передаст якобы совсем бесплатно, единственное, что требуется от украинской стороны - это "определиться с модернизацией комплекса радиотехнического вооружения и другими техническими моментами".

Отмечается, что катера будут поставлены из числа находящихся на хранении в Балтиморе, откуда были поставлены два первых. Представители Украины уже осмотрели имеющиеся базу и выбрали четыре наиболее подходящих.

В штабе ВМСУ заявили, что после ввода всех катеров в состав украинского флота, из них будет сформирован отдельный дивизион, который будет не только контролировать ближнюю морскую зону, но и сможет "выходить в Средиземное море для поддержки кораблей НАТО".