"Грех не воспользоваться": Запад лишает Турцию оружия

Россия может увеличить поставки оружия в Турцию

Европейские страны приостановили экспорт оружия в Турцию из-за операции турецкой армии на северо-востоке Сирии, однако образовавшиеся ниши на рынке могут быть легко заполнены российскими, китайскими и южно-корейскими производителями вооружения и военной техники.

Страны Евросоюза приостановили экспорт оружия в Турцию из-за операции турецкой армии на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в заявлении министров финансов членов ЕС. В свою очередь президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Анкары. "Газета.Ru" проанализировала, к чему приведут подобные меры Вашингтона и Брюсселя.

Турция ранее начала массированную военную операцию "Источник мира" против сил курдских ополченцев, которых считает террористами, на границе с Сирией. При этом, несмотря на негативное отношение к действиям Анкары со стороны США, Трамп дал понять, что Вашингтон не намерен дальше оказывать помощь курдам.

Европейские чиновники осудили военные действия турецкой армии, "которые серьезно подрывают стабильность и безопасность всего региона, в результате чего страдает все больше гражданских лиц".

В ЕС утверждают, что военное наступление Турции осложняет перспективы политического урегулирования конфликта в Сирии, а также существенно подрывает прогресс, достигнутый международной коалицией на пути к победе над запрещенной в России и ряде других стран группировкой "Исламское государство" (организация запрещена в России) (ИГ, ИГИЛ).

Отмечается, что ИГИЛ остается угрозой региональной и международной безопасности.

В заявлении говорится: "Принимая во внимание тот факт, что военные действия Турции с их драматическими последствиями все еще продолжаются, ЕС напоминает о решении некоторых государств-членов немедленно прекратить экспорт оружия в Турцию. Государства-члены обязуются принять твердую позицию в отношении своей политики экспорта вооружений в Турцию".

Позже на этой неделе соответствующая рабочая группа соберется для координации и рассмотрения позиций по этому вопросу.

Совет безопасности ООН на заседании 10 октября не смог принять ни одного решения относительно наступления Турции на территории Сирии. Пять европейских стран позже призвали Турцию прекратить односторонние военные действия. 10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на роль посредника между Турцией и сирийскими курдами и пригрозил Анкаре санкциями.

Некоторые страны ЕС уже заявили о полном прекращении поставок оружия в Турцию, в частности, Германия.

Однако запрет на поставки оружия нанесет ощутимый вред немецкой экономике. По данным Bild Am Sonntag, в 2018 году Германия экспортировала в Турцию вооружений на 243 млн евро, что составляет почти треть всего ее экспорта оружия. В первые четыре месяца 2019 года Турция получила оружие из ФРГ на 184 млн евро, что делает ее крупнейшей страной-получателем.

Также о приостановке поставок оружия заявили в Великобритании и Испании.

Так, по мнению Мадрида, действия Турции угрожают "единству, суверенитету и территориальной целостности" Сирии, а также могут поспособствовать укреплению позиций запрещенной в РФ и ряде других стран террористической группировки "Исламское государство".

Разрешение на экспорт продукции военно-промышленного комплекса в Турцию отозвала и Швеция. При этом в 2018 году страна поставила Анкаре продукцию ВПК на сумму около 30 млн евро. В официальном заявлении шведской Инспекции по стратегическим продуктам отмечается, что это рекордно высокий показатель. При этом новых разрешений в 2019 и 2018 годах выдано не было, все сделки, по которым до недавнего времени осуществлялись поставки, были заключены в 2017 году.

"В сфере военно-технического сотрудничества иногда бывают события, которые не прогнозируются даже весьма информированными и знающими свое дело специалистами. К примеру, никто не предполагал, что после того, как ВВС Турции сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24М, станет возможной поставка Анкаре зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Этого решительно никто не планировал", - рассказал "Газете.Ru" директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Более того, по словам специалиста, многие тогда утверждали, что скорее небо упадет на землю, чем станет возможной закупка Анкарой ЗРС "Триумф". "Тем не менее, это произошло, и все мы являемся свидетелями этого события", - добавил Пухов.

По мнению эксперта, Россия, даже несмотря на наличие в стране определенного ряда бюрократических процедур, оказалась готова к переменам на мировом рынке вооружений и военной техники гораздо быстрее других влиятельных игроков.

Что касается Турции, то она, подчеркивает эксперт, за последние двадцать лет совершила очень серьезный рывок в становлении и развитии национального оборонно-промышленного комплекса. Особенно это стало заметным при президенте Реджепе Тайипе Эрдогане. Инвестиции в турецкий ОПК при нем стали важным элементом внешней и внутренней политики.

Причем в отличие от целого ряда других стран, у которых есть зачатки оборонной промышленности, к примеру, Индонезии, сегодня есть только две страны, которые из импортеров вооружения и военной техники превратились в производителей и экспортеров, причем по весьма значительной номенклатуре, напоминает Руслан Пухов.

Речь в данном случае идет о Южной Корее и Турции. Южная Корея вообще первая из стран Третьего мира стала ведущим экспортером перспективного вооружения. Турция несколько в меньшей степени, но, тем не менее, входит в эту почетную двойку.

По целому ряду позиций оружейное эмбарго для Турции в настоящее время не так страшно по сравнению с тем периодом, когда американцы вводили санкции против Анкары из-за Северного Кипра, считает эксперт.

Вооружение и военную технику для сухопутных войск турки в большинстве производят сами, сами изготавливают и достаточно широкий спектр боеприпасов, по ряду образцов военно-морской техники они вышли на лидирующие позиции. У них есть очень оригинальные вещи мирового класса. То есть, по самому широкому спектру оружия Турция обеспечивает себя сама. И для ведения операций, подобных нынешнему "Источнику мира", им вполне достаточно вооружения и военной техники собственного производства, считает эксперт.

"Иными словами, с проведением многомесячных и даже многолетних военных операций в сопредельных странах турки могут справляться с опорой исключительно на собственные силы и возможности", - полагает Руслан Пухов.

По мнению эксперта, в настоящее время мировой рынок оружия очень конкурентный. И на нем присутствуют не только страны Запада и США, а, к примеру, Россия, Китай и даже Южная Корея. Эрдоган уже заявил, что к нему в плане военно-технического сотрудничества начинают поступать перспективные предложения.

"Не сомневаюсь, что там есть предложения со стороны Пекина и Москвы. Возможны заявки и от других стран. Свято место пусто не бывает. Образовавшиеся ниши в оружейном импорте Турции из-за эмбарго стран Запада и США будут мгновенно заполнены другими игроками на оружейном рынке", - полагает специалист.

"И был бы грех, если бы мы не воспользовались предоставленными нам возможностями. По моему мнению, должна быть поставлена амбициозная задача - продать Эрдогану как минимум 36, а еще лучше 48, или даже 72 самолета Су-35 в китайской конфигурации", - заключил Руслан Пухов.

Михаил Ходаренок