Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT

На проходящей в Южной Корее с 15 по 20 октября 2019 года очередной Сеульской международной выставке аэрокосмической и оборонной промышленности ADEX- 2019, южнокорейские конструкторы представили макет новейшего перспективного танка нового поколения NGMBT.

южнокорейский перспективный танк нового поколения NGMBT Источник изображения: https://twitter.com/o_gilvi

Представленный на выставке футуристический танк, согласно заявлению разработчиков, будет построен с применением технологии стелс и специальных материалов, что позволит боевой машине, по мнению создателей, стать невидимым для наземных и авиационных РЛС, а также тепловизионных прицелов.

Подробные тактико-технические характеристики нового танка не приводятся, известно, что его намереваются сделать на 20 тонн легче, чем стоящие на вооружении южнокорейской армии ОБТ К1А1 и К2 "Черная пантера", весящих 53 и 55 тонн соответственно. Также ничего не известно о двигателе, трансмиссии, экипаже и калибре пушки представленного танка.

Показанный перспективный танк вызвал неоднозначную реакцию военных экспертов. Однако, негативную реакцию вызвало не отсутствие характеристик танка, понятно, что на выставке представлен концепт и в дальнейшем его характеристики могут поменяться несколько раз, а похожесть южнокорейской разработки на ранее представленные образцы польской и германской промышленности.

Некоторые эксперты разглядели в южнокорейском танке нового поколения NGMBT черты польской "боевой машины будущего" PL-01, продемонстрированной еще шесть лет назад. Заявляется, что обе машины выглядят близнецами и кого-то, вероятно, скоро могут обвинить в плагиате.