Войти
17.10.2019
Военное обозрение

Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT

338
0
0

На проходящей в Южной Корее с 15 по 20 октября 2019 года очередной Сеульской международной выставке аэрокосмической и оборонной промышленности ADEX- 2019, южнокорейские конструкторы представили макет новейшего перспективного танка нового поколения NGMBT.

южнокорейский перспективный танк нового поколения NGMBT

Источник изображения: https://twitter.com/o_gilvi

Представленный на выставке футуристический танк, согласно заявлению разработчиков, будет построен с применением технологии стелс и специальных материалов, что позволит боевой машине, по мнению создателей, стать невидимым для наземных и авиационных РЛС, а также тепловизионных прицелов.

Подробные тактико-технические характеристики нового танка не приводятся, известно, что его намереваются сделать на 20 тонн легче, чем стоящие на вооружении южнокорейской армии ОБТ К1А1 и К2 "Черная пантера", весящих 53 и 55 тонн соответственно. Также ничего не известно о двигателе, трансмиссии, экипаже и калибре пушки представленного танка.

Показанный перспективный танк вызвал неоднозначную реакцию военных экспертов. Однако, негативную реакцию вызвало не отсутствие характеристик танка, понятно, что на выставке представлен концепт и в дальнейшем его характеристики могут поменяться несколько раз, а похожесть южнокорейской разработки на ранее представленные образцы польской и германской промышленности.

Некоторые эксперты разглядели в южнокорейском танке нового поколения NGMBT черты польской "боевой машины будущего" PL-01, продемонстрированной еще шесть лет назад. Заявляется, что обе машины выглядят близнецами и кого-то, вероятно, скоро могут обвинить в плагиате.

польская боевая машина будущего PL-01

Источник изображения: https://twitter.com/o_gilvi

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
Южная Корея
Похожие новости
04.04.2019
NZZ (Швейцария): 70 лет НАТО — или призраки прошлого
25.05.2016
Со свалки – в десятку
07.08.2013
Оптимистический прогноз для «Арматы»
07.06.2013
Где закупает оружие член ОДКБ Казахстан?
31.01.2013
Покупка кораблей за рубежом - хорошая примета?
01.07.2008
«РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ. НИЖНИЙ ТАГИЛ 2008» («RUSSIAN EXPO ARMS – 2008») и «ОБОРОНА И ЗАЩИТА 2008» («RUSSIAN DEFENCE EXPO 2008»)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.10 07:06
  • 4
"Возимся с этой ерундой": внуков робота Федора пошлют на Луну
  • 17.10 06:25
  • 1
Япония успешно испытала сверхманевренный спутник
  • 17.10 03:44
  • 2
Сухопутные войска РФ оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
  • 17.10 00:09
  • 2
Британские палубные F-35B впервые сели на борт авианосца Queen Elizabeth
  • 16.10 22:13
  • 14
Филиал парка "Патриот" планируется открыть под Краснодаром через три года
  • 16.10 21:32
  • 13
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 16.10 21:30
  • 4
Россия: лидерство в космосе уходит в прошлое (Eurasianet, США)
  • 16.10 20:47
  • 46
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 16.10 20:46
  • 4
Российская армия учится беречь свою военную технику
  • 16.10 20:06
  • 9
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 16.10 19:35
  • 10
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким
  • 16.10 19:30
  • 3
СНГ: потерянный мир
  • 16.10 18:28
  • 1
Project Syndicate (США): что будет с контролем над ядерным вооружением?
  • 16.10 18:27
  • 9
Тайное оружие Су-57 готово поставить крест на американских "невидимках"
  • 16.10 18:08
  • 1
Компания "Волга-Днепр" испытывает финансовые трудности