Войти
17.10.2019
ТАСС

Учения ОДКБ "Взаимодействие-2019" начались на полигоне Мулино

334
0
0
Учения ОДКБ "Взаимодействие-2018"
Учения ОДКБ "Взаимодействие-2018".
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

В них принимают участие около 3 тыс. военнослужащих

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Совместные учения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Взаимодействие-2019" начались в среду на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

"Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) - самый многочисленный и оснащенный современным вооружением, военной и специальной техникой компонент сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. На КСОР возлагаются основные задачи по реагированию на вызовы и угрозы безопасности государств - членов организации", - сказал на церемонии открытия учений начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

С 16 по 18 октября военнослужащие шести стран отработают вопросы подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Восточно-Европейском регионе. Военнослужащим необходимо будет обнаружить незаконные вооруженные формирования, десантироваться различными способами, провести штурм базы террористов и ликвидировать незаконные вооруженные формирования.

В ходе учений будут проведены боевые стрельбы. Содействовать подразделениям КСОР ОДКБ будет армейская и оперативно-тактическая авиация. В розыгрыше практических действий будут задействованы пограничные ведомства стран ОДКБ во взаимодействии с контингентами КСОР.

Учениями руководит командующий войсками Западного военного округа ВС РФ генерал-полковник Александр Журавлев. Всего задействованы около 3 тыс. военнослужащих и свыше 300 единиц техники. В учениях принимают участие воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, России, Киргизии, Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба ОДКБ, Воздушно-десантных войск, формирований сил специального назначения, командования военно-транспортной авиации, а также МВД и МЧС России.

Совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2019" проводятся в рамках единого замысла оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство-2019".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
ОДКБ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
14.10.2019
Более 2 тыс. военных РФ будут задействованы в учениях ОДКБ в Таджикистане
20.06.2019
Российские и белорусские десантники проведут учения со спецназовцами из Египта
06.11.2018
Делегация ООН высоко оценила учения ОДКБ
16.10.2017
Коллективная оборона прирастает воздушно-космической
01.12.2008
Страны ОДКБ поддержали российскую инициативу о новом Договоре о европейской безопасности - Сердюков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.10 07:06
  • 4
"Возимся с этой ерундой": внуков робота Федора пошлют на Луну
  • 17.10 06:25
  • 1
Япония успешно испытала сверхманевренный спутник
  • 17.10 03:44
  • 2
Сухопутные войска РФ оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
  • 17.10 00:09
  • 2
Британские палубные F-35B впервые сели на борт авианосца Queen Elizabeth
  • 16.10 22:13
  • 14
Филиал парка "Патриот" планируется открыть под Краснодаром через три года
  • 16.10 21:32
  • 13
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 16.10 21:30
  • 4
Россия: лидерство в космосе уходит в прошлое (Eurasianet, США)
  • 16.10 20:47
  • 46
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 16.10 20:46
  • 4
Российская армия учится беречь свою военную технику
  • 16.10 20:06
  • 9
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 16.10 19:35
  • 10
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким
  • 16.10 19:30
  • 3
СНГ: потерянный мир
  • 16.10 18:28
  • 1
Project Syndicate (США): что будет с контролем над ядерным вооружением?
  • 16.10 18:27
  • 9
Тайное оружие Су-57 готово поставить крест на американских "невидимках"
  • 16.10 18:08
  • 1
Компания "Волга-Днепр" испытывает финансовые трудности