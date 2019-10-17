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17.10.2019
Военное обозрение

В Китае заявили, что смогли разогнать советский "Шквал" до 550 км/ч

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ВМФ России имеет на вооружении уникальную высокоскоростную торпеду ВА-111 "Шквал". Издание Sohu утверждает, что китайские ученые смогли улучшить его конструкцию и повысить основные характеристики.

Источник изображения: topwar.ru

ВМС НОАК уделяет большое внимание строительству надводных кораблей, в том числе авианосцев. Однако не забыто и направление вооружений для кораблей и подводных лодок. На основе российских технологий была создана новая скоростная торпеда, способная разгоняться до 300 узлов (555 км/ч). Такое оружие сможет поражать и уничтожать даже самые крупные корабли противника.

Подводные лодки призваны искать и поражать надводные корабли противника. Основным вооружением подлодок со времен двух мировых войн остаются торпеды. Разрабатывались различные средства защиты от них, но развитие торпедного вооружения продолжалось.

Настоящим прорывом в прошлом стал советский проект суперкавитирующей торпеды "Шквал". Это оружие оснастили ракетным двигателем и газогенератором. Последний выбрасывает газ перед носом торпеды и образует вокруг нее кавитационную полость, что резко сокращает сопротивление среды и позволяет развить высочайшую скорость. Торпеда "Шквал" может разгоняться до 200 узлов.

"Шквал" гораздо быстрее любых надводных кораблей и катеров, а также несет 210-кг боезаряд. Дальность хода – до 13 км. Такое оружие способно максимально быстро и эффективно поразить любую надводную цель.

В девяностых годах Китай приобрел у Казахстана несколько изделий "Шквал" и начал свои исследования. На тот момент на вооружении ВМС НОАК состояли обычные торпеды со скоростью не более 70 км/ч. Изучение советских технологий должно было поспособствовать развитию китайских вооружений.

Источник изображения: topwar.ru

Торпеда ВА-111 "Шквал". Фото: One half 3544/Wikipedia

Развив основные идеи "Шквала", китайские ученые смогли получить подводную скорость торпеды в 300 узлов. Доработка газогенератора, отвечающего за формирование каверны, сократила сопротивление, что привело к росту дальности хода. Китайская торпеда получила средства дистанционного управления. Корабль-носитель должен вырабатывать команды и по оптоволоконной линии передавать их на торпеду.

Китайские СМИ сообщают, что новая высокоскоростная торпеда уже прошла испытания на одной из подлодок "Тип 039B" Северного флота. В будущем ожидается завершение опытно-конструкторских работ и принятие торпеды на вооружение. Ее могут получить все новые атомные подлодки китайского флота.

Со стороны "ВО" отметим, что до недавнего времени Китай не сообщал о создании собственной суперкавитирующей торпеды. Имелись сведения о НИОКР в этом направлении, но сведения о реальном изделии, доведенном до испытаний, появились только сейчас. Если, конечно, данные издания Sohu соответствуют действительности и китайская модификация "Шквала" существует не только на бумаге.

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Казахстан
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