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17.10.2019
ТАСС

Роскосмос объявил конкурс на создание двух спутников зондирования Земли

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"Аист-2Д"
"Аист-2Д"
Источник изображения: РКЦ «Прогресс»

Цена контракта - 2,179 млрд рублей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Роскосмос заказал создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки "Аист" с орбитальной группировкой из двух малых космических аппаратов "Аист 2Т". Информация о соответствующем конкурсе опубликована на сайте госзакупок.

Первые части заявок будут рассмотрены 13 ноября, вторые - 19 ноября, цена контракта составляет 2,179 млрд рублей. Работы должны быть выполнены до 15 ноября 2022 года. Комплекс будет создаваться в рамках государственной программы "Космическая деятельность России".

Основными задачами спутников будет получение панхроматических и перекрывающихся стереоскопических изображений и цветных изображений земной поверхности, доставка полученной на борту аппаратов целевой информации по радиоканалу на наземные пункты приема. "Область применения: получение информационных данных для формирования стереоскопических снимков, мониторинг чрезвычайных ситуаций (наводнения, засухи, пожары, оползни)", - говорится в документации.

Согласно тактико-техническим требованиям к изделиям, в состав космического комплекса должны входить в том числе наземный комплекс управления, средства космической навигационной системы ГЛОНАСС. Запуск спутников планируется осуществить с помощью ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Восточный.

"Малый космический аппарат "Аист-2Т" должен функционировать на солнечно-синхронной орбите со средней высотой в диапазоне высот от 350 до 500 км. Срок активного существования аппарата - не менее пяти лет", - отмечается в документации.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
ГЛОНАСС
Союз-2 РН
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