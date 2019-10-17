Тайна раскрыта: шведы приняли сломанный буй за русскую подлодку

ВМС Швеции приняли сломанный буй за русскую подлодку

СМИ раскрыли тайну "российской субмарины", которую якобы в 2014 году обнаружили в Швеции. Ей оказался сломанный буй. Именно он и подавал сигналы, которые приняли за звуки с иностранного судна. Пару лет спустя шведская сторона признала, что Россия не имеет отношения к этой ситуации, но не раскрывала, какой именно объект обнаружили военные.

Шведская подводная лодка в октябре 2014 года перехватила на юге Стокгольмского архипелага закодированный радиосигнал, чем спровоцировала масштабную операцию по поиску иностранной субмарины, а в итоге это оказался вышедший из строя метеорологический буй, сообщили журналисты издания Svenska Dagbladet.

В ходе операции зарубежные СМИ писали, что, вероятная цель поисков - российская мини-субмарина. При этом в российском оборонном ведомстве поясняли, что малая или сверхмалая подлодка не могла оказаться в водах Швеции, поскольку их уже нет в боевом составе ВМФ. Поиски объекта продолжались около недели и обошлась государству приблизительно в 20 млн крон (1,8 млн евро).

Как заявил после завершения поисковой операции министр обороны Швеции Петер Хультквист, вооруженные силы страны "получили подтверждение того, что в водах Швеции была иностранная подводная лодка".

По информации издания, ошибка произошла в то время, как экипаж шведской подлодки занимался поиском движущихся объектов. "Тогда был получен этот звуковой сигнал, ошибка заключалась в том, что они не поняли, что источник звука лежит в другом направлении. Тогда это было неизвестно, но эта запись изначально всех сбила с толку", - сообщил изданию анонимный собеседник, знакомый с ходом операции.

Как рассказал Svenska Dagbladet представитель Шведской метеорологической службы (SMHI) Пер Ульссон, в тот день, когда был перехвачен сигнал, на самом деле вышел из строя метеорологический буй, находящийся в Балтийском море. Эта информация была передана на другой буй на юге Стокгольмского архипелага. Как раз этот сигнал, по его словам, и перехватила подлодка.

Собеседник издания пояснил, что определить, откуда исходит сигнал, удалось за счет анализа записей с другой подлодки, которая оснащена более современным оборудованием.

"На ее жестком диске было точное указание на точку на юге архипелага, где находился буй SMHI, который используется также военными. Буй сломался и оказалось, что SMHI направили корабль, чтобы его подобрать. Когда образец звука соотнесли с записями двух шведских подлодок, все стало ясно. Это была не подлодка-нарушитель", - уточнил собеседник Svenska Dagbladet.

По информации издания, правительству и министру обороны стало известно о настоящем происхождении источника звука уже в мае 2015 года, но парламент проинформировали об этом только через четыре месяца.

Причем это было сделано в форме засекреченного доклада, в котором не раскрывались подробности инцидента. Документ передали парламенту уже после того, как было одобрено повышение расходов на оборону на 10 млрд крон (923 млн евро), а также после того, как были выделены дополнительные ресурсы на поиск иностранных подводных лодок, которые могут оказаться в территориальных водах Швеции, обратили внимание журналисты.

Svenska Dagbladet 19 октября 2014 года со ссылкой на свои источники сообщала, что ВМС Швеции начали в территориальных водах операцию по поиску, предположительно, российской подлодки, которая подавала аварийные сигналы.

По данным издания, радиопередачу зафиксировали 16 октября и велась она на частотах, которые используют российские ВМС в экстренных ситуациях.

Как сообщили журналисты, приемник радиосигнала находился в Калининграде.

Причем вечером 17 октября шведские военные зафиксировали еще одну передачу, но уже в зашифрованном виде.

Замначальника оперативного управления Вооруженных сил Швеции контр-адмирал Андерс Гренстад в апреле 2015 года заявил, что на обнародованной СМИ фотографии, где якобы запечатлена российская подлодка, на самом деле изображено малое гражданское судно. "Анализ показал, что объект на фотографии, сделанной во внутреннем архипелаге на входе в порт Стокгольма, значительно меньше, чем предполагалось, что не позволяет классифицировать его как подлодку", - обратил внимание Гренстад.

Спустя год министр обороны Питер Хульквист в эфире радиостанции Sveriges Radio заявил, что звук, который стал причиной масштабной поисковой операции, на самом деле исходил от "шведского объекта".

Он уточнил, что свои выводы по поводу источника сигнала военные пересмотрели в сентябре 2015 года. Впрочем, глава оборонного ведомства не стал вдаваться в подробности и раскрывать, какой именно "шведский объект" имеется в виду. В данном случае он сослался на военную тайну.

Кристина Сизова