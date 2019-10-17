Заявлено, что Израиль воспользовался турецким вторжением для нанесения удара по Сирии

Израиль воспользовался турецким наступлением на курдские вооружённые формирования и хаосом на севере САР, для того чтобы нанести авиаудары по другой части Сирии. Об этом сообщил журналист Бабак Тагхвей (Babak Taghvaee), опубликовавший информацию в своем аккаунте в Twitter.

Источник изображения: topwar.ru

Журналист заявляет об ударе, который, по его информации, был нанесён Израилем по базам на востоке Сирии - в районе города Абу-Кемаль. Израильская авиация и ранее атаковала окрестности этого города, на фоне чего в израильских СМИ заявляли, что целью ударов являлись объекты иранских и проиранских сил.

Израиль неоднократно наносил удары по сирийской территории, утверждая, что выбранные цели связаны с деятельностью иранского КСИР (Корпуса стражей исламской революции). Власти Израиля тем временем заявляли, что не потерпят усиления присутствия Ирана на сирийской территории, а также предупреждали, что будут бомбить "иранские" объекты и впредь.

#BREAKING: The Chaos in NE #Syria provides best opportunity for #Israel Air Force to secretly carry-out airstrikes against #IRGC related targets in #Syria. Last night, #Israel Air Force bombed a camp in use by #IRGC-QF proxies in Abu Kamal near the border with #Iraq. pic.twitter.com/ESXv4tIMuU - Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) October 16, 2019

На данный момент между Россией и Израилем существует договоренность, в рамках которой Израиль предупреждает российский контингент, находящийся в стране, о действиях своих ВВС в небе Сирии. Один из израильских авиаударов стал косвенной причиной гибели российских военнослужащих на борту Ил-20.

Официального подтверждения о нанесении удара по району Абу-Кемаля израильскими ВВС пока нет. Однако нужно отметить, что в израильском военном ведомстве чаще всего нанесение ударов по Сирии оставляют без комментариев.