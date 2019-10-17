"Мы следим за вами": британские военные в Эстонии жалуются на странные СМС

Британские военнослужащие, размещенные на территории Эстонии, в последнее время все чаще стали жаловаться на загадочные сообщения, поступающие к ним через аккаунты в соцсетях и на номера мобильных телефонов. Как предполагают некоторые западные СМИ, данные сообщения рассылаются российской стороной.

Источник изображения: topwar.ru

Дислоцированные в Эстонии британские военнослужащие пожаловались на подозрительные сообщения, поступающие на их мобильные телефоны и на страницы в соцсетях, таких как Facebook и Twitter. Как сообщается, сообщения всегда написаны на английском языке, иногда в них говорится о слежке за военнослужащими контингента. Британские чиновники уверены, что данные сообщения являются частью кибервойны, которую ведет Москва против коллективного Запада, а целью этого является "вызвать тревогу и запугать британских военных и их союзников".

Некоторые из нас получают странные тексты, сообщения в Facebook и так далее. Они всегда написаны на английском языке, и иногда в них говорится такое: "Мы следим за вами". Это немного беспокоит, потому что они четко знают, кто мы все. Но мы все были обучены быть готовыми к подобным вещам и игнорировать их. Я бы не сказал, что российский генеральный план срабатывает

- заявил один из британских военнослужащих.

Как пишет The Telegraph, в НАТО уже прозвучали опасения, что Москва использует какую-то портативную установку для взлома смартфонов военнослужащих, с помощью которой она "перехватывает данные и контакты".

Отмечается, что складывающаяся ситуация далеко не нова, ранее на "отслеживание геоданных через смартфоны" жаловались американские военнослужащие, также дислоцированные в Эстонии, а пилоты из Недерландов жаловались на непонятные звонки "с русским акцентом" их женам и подругам.

Как ранее сообщалось, на территории Эстонии размещены около 1 тыс. британских военных, принимающих участие в сдерживании "российской агрессии".