Войти
17.10.2019
Военное обозрение

"Мы следим за вами": британские военные в Эстонии жалуются на странные СМС

402
0
0

Британские военнослужащие, размещенные на территории Эстонии, в последнее время все чаще стали жаловаться на загадочные сообщения, поступающие к ним через аккаунты в соцсетях и на номера мобильных телефонов. Как предполагают некоторые западные СМИ, данные сообщения рассылаются российской стороной.

Источник изображения: topwar.ru

Дислоцированные в Эстонии британские военнослужащие пожаловались на подозрительные сообщения, поступающие на их мобильные телефоны и на страницы в соцсетях, таких как Facebook и Twitter. Как сообщается, сообщения всегда написаны на английском языке, иногда в них говорится о слежке за военнослужащими контингента. Британские чиновники уверены, что данные сообщения являются частью кибервойны, которую ведет Москва против коллективного Запада, а целью этого является "вызвать тревогу и запугать британских военных и их союзников".

Некоторые из нас получают странные тексты, сообщения в Facebook и так далее. Они всегда написаны на английском языке, и иногда в них говорится такое: "Мы следим за вами". Это немного беспокоит, потому что они четко знают, кто мы все. Но мы все были обучены быть готовыми к подобным вещам и игнорировать их. Я бы не сказал, что российский генеральный план срабатывает

- заявил один из британских военнослужащих.

Как пишет The Telegraph, в НАТО уже прозвучали опасения, что Москва использует какую-то портативную установку для взлома смартфонов военнослужащих, с помощью которой она "перехватывает данные и контакты".

Отмечается, что складывающаяся ситуация далеко не нова, ранее на "отслеживание геоданных через смартфоны" жаловались американские военнослужащие, также дислоцированные в Эстонии, а пилоты из Недерландов жаловались на непонятные звонки "с русским акцентом" их женам и подругам.

Как ранее сообщалось, на территории Эстонии размещены около 1 тыс. британских военных, принимающих участие в сдерживании "российской агрессии".

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Эстония
Проекты
NATO
Похожие новости
06.09.2019
Тир и сушилка для парашютов: в Эстонии нашли тайную базу США
04.07.2019
НАТО: триллион на оборону
26.09.2018
Война в третьем мире
04.09.2017
Российская армия обречена быть сильной
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
26.09.2011
В тройку мировых лидеров по импорту бронеавтомобилей по периоду 2003-2010 гг. входят Ирак, США и Великобритания - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.10 07:06
  • 4
"Возимся с этой ерундой": внуков робота Федора пошлют на Луну
  • 17.10 06:25
  • 1
Япония успешно испытала сверхманевренный спутник
  • 17.10 03:44
  • 2
Сухопутные войска РФ оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
  • 17.10 00:09
  • 2
Британские палубные F-35B впервые сели на борт авианосца Queen Elizabeth
  • 16.10 22:13
  • 14
Филиал парка "Патриот" планируется открыть под Краснодаром через три года
  • 16.10 21:32
  • 13
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 16.10 21:30
  • 4
Россия: лидерство в космосе уходит в прошлое (Eurasianet, США)
  • 16.10 20:47
  • 46
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 16.10 20:46
  • 4
Российская армия учится беречь свою военную технику
  • 16.10 20:06
  • 9
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 16.10 19:35
  • 10
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким
  • 16.10 19:30
  • 3
СНГ: потерянный мир
  • 16.10 18:28
  • 1
Project Syndicate (США): что будет с контролем над ядерным вооружением?
  • 16.10 18:27
  • 9
Тайное оружие Су-57 готово поставить крест на американских "невидимках"
  • 16.10 18:08
  • 1
Компания "Волга-Днепр" испытывает финансовые трудности