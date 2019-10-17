Спрогнозирован бум производства военных грузовиков в мире

Прогнозируется, что рынок военных грузовиков вырастет с 15 677 единиц в 2019 году до 20 171 единиц к 2027 году, пишет Business Wire. Машины для перевозки солдат и грузов востребованы на фоне глобальной нестабильности.

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Инвестиции ряда государств в оборонный бюджет, рост числа гражданских беспорядков и политических споров, а также повышение трат на закупку техники способствуют росту рынка военных грузовиков.

На этом поле традиционно доминирует ряд крупных производителей, таких как Oshkosh Corporation (США), Rheinmetall AG (Германия), IVECO SpA (Италия), TATRA TRUCKS AS (Чехия), Arquus (Франция), Textron Inc. (США), General Dynamics (США), Mitsubishi Heavy Industries (Япония). Тем не менее, колебания цен на сырье и растущая конкуренция являются ключевыми проблемами для всех корпораций.

Ожидается, что в Северной Америке будет зарегистрирован высокий рост закупок специализированного наземного транспорта в течение прогнозируемого периода. Это можно объяснить региональными программами военной модернизации. Например, правительство Канады выбрало компанию Mack Defense для поставки 1500 грузовых автомобилей схемы 8х8 для армии страны. Свои планы по этому сегменту имеются у оборонных ведомств США и Мексики.

Также есть все основания полагать, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на рынке военных грузовиков в течение длительного периода. Это связано с растущим спросом в Китае, Индии, Японии, Южной Корее и Австралии.