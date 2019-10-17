Япония успешно испытала сверхманевренный спутник

Японское агентство аэрокосмических исследований в октябре успешно завершило испытания спутника Tsubame, предназначенного для демонстрации технологий работы космического аппарата (КА) на низкой околоземной орбите, сообщает SpaceFlight Now.

Издание отмечает, что запущенный в декабре 2017 года на эллиптическую орбиту с перигеем 450 километров КА в начале 2018 года переместился на орбиту с перигеем 392 километра. Затем спутник опустился на орбиту с перигеем 271 километр, где продержался примерно месяц.

После этого Tsubame последовательно опускался на орбиты с перигеями 250 километров, 240 километров и 230 километров, задерживаясь на каждой примерно по неделе. Затем КА примерно месяц находился на орбите с перигеем 217 километров. На следующей орбите (высотой 181 километр) спутник продержался неделю.

В конце миссии Tsubame на несколько суток стабилизировал свое положение на орбите с перигеем 167 километров. В последнем случае для поддержания высоты и противодействия лобовому аэродинамическому сопротивлению КА дополнительно использовал небольшой жидкостной ракетный двигатель (ЖРД), тогда как во всех остальных случаях использовался электрический ракетный двигатель (ионный двигатель Кауфмана на ксеноне).

Издание отмечает, что Tsubame стал первым в истории КА, который провел наблюдения за поверхностью Земли, поддерживая свое положение на низкой высоте (167 километров) при помощи электроракетного двигателя. Преимуществом подобной технологии называется возможность получения высококачественных снимков путем экономии на системах обработки изображений и средствах выведения.

SpaceFlight Now напоминает, что в ходе миссии Tsubame были проверены ряд других инновационных решений, в частности, экспериментальное теплоизоляционное покрытие КА, защищающее спутник от атомарного кислорода на низкой орбите.

В октябре российская ракета "Протон-М" запустила американский КА Mission Extension Vehicle — 1 (MEV-1), в задачи которого входит техническое обслуживание люксембургского спутника Intelsat 901, атакованного российским КА "Луч".

Tsubame был произведен компанией Mitsubishi Electric Corporation и запущен ракетой H-IIA со стартовой площадки Есинобу космодрома Танэгасима.