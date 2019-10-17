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17.10.2019
Военно-промышленный курьер

"Горящие как спички" высадились в Риге

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Рижский порт прибыла смена американских военных, которые в рамках операции Atlantic Resolve будут выполнять служебные обязанности в Литве.

Журналист портала Delfi.lv наблюдал за выгрузкой боевой техники - танков M1A2 Abrams, боевой машины пехоты M3 Bradley и экипировки.

Техника прибыла из Форт-Худа, военной базы в штате Техас, и через Латвию будет доставлена в Литву. Напомним, что в составе батальона вооруженных сил США, прибывшего в Литву на полгода, 500 военнослужащих и около 100 единиц тяжелой техники, включая 30 танков "Абрамс" и 25 боевых машин пехоты "Брэдли".

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис назвал прибытие батальона американских военных "важным событием", которое "является одной из наиболее действенных мер сдерживания".

Почти каждый год авторитетные американские агентства признают русские противотанковые комплексы главной угрозой существования бронетехники на поле боя. Как показал боевой опыт в Ливане, Ираке и Сирии совершенно не зря. "Абрамсы" горят как спички.

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Страны
Ирак
Латвия
Ливан
Литва
Сирия
США
Продукция
Bradley
M1 Abrams
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