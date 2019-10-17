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17.10.2019
Российская газета

США задумались об отказе от авианосцев

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Источник изображения: U.S.Navy/Wikimedia.org

Дебаты о будущем авианосцев в министерстве обороны США становятся все более жаркими и выплескиваются в публичное пространство. Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности. Заместитель главы ведомства по научно-техническому развитию Майк Гриффин на пресс-конференции в Вашингтоне предложил мысленный эксперимент.

- Как вы думаете, чего больше испугается руководство Китая: 2000 ракет, которыми обладают США и их союзники в западной части Тихого океана, или одного авианосца. Стоят они примерно одинаково, - рассказал Гриффин.

Однако у предложенного чиновником эксперимента есть много допущений, которые эксперты не решаются принять, пишет Defence News. Говоря о дальних ракетах, в Пентагоне подразумевают, что США готовы принять ужасающие последствия атаки на наземные объекты в Китае - а это может быть обмен ядерными ударами. Вместе с тем неуязвимость авианосцев давно находится под вопросом: и у Китая, и у России есть средства для уничтожения кораблей этого класса. Более того, Китай, по мнению Гриффина, не считает, что США будут готовы развязать Третью Мировую войну в ответ на уничтожение одного корабля в море. Этой точки зрения придерживаются и другие специалисты.

- Со времен холодной войны управление эскалацией имеет решающее значение для любого конфликта, потенциально способного привести к ядерной войне. Удерживание боестолкновений от перехода на более высокий уровень гораздо важнее исхода самого боя. Вот как мы должны думать. Мы не всегда готовы пойти на тотальный сценарий, - считает Майкл О'Хэнлон, сотрудник института Брукингса.  Он считает, что с этой точки зрения авианосцы более уместны.

Свой голос в защиту символа Америки отдал и бывший морской летчик контр-адмирал Рой Келли:

- Никакая другая система вооружений или комбинация систем не является столь смертоносной, гибкой и устойчивой, как полноразмерный атомный авианосец и его авиакрыло.


Антон Валагин

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
Авианосец
ГЗЛА
Ядерный щит
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