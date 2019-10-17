Почему Алжир выбрал российский вариант модернизации Т-72

В настоящее время основу бронетанковой мощи сухопутных войск Алжира составляют танки Т-90СА российского производства.

В то же время продолжается эксплуатация Т-72. Поскольку эта техника закупалась еще в 80-е годы, в новом веке она стала считаться устаревшей и требовала доработок, которые улучшили бы тактико-технические характеристики.

Кроме российских производителей, попытать счастья на Севере Африки решили предприятия ЮАР и Украины. Первые представили T-72FDS необычного вида (из-за своих прицелов), украинские ремонтники привезли Т-72АГ. Эти версии не смогли полноценно конкурировать с нижнетагильскими предложениями: из-за низкой надежности они достаточно быстро сошли с дистанции.

Российская версия отличалась улучшенным 125-мм гладкоствольным орудием. В распоряжение наводчика-оператора поступил многоканальный прицел "Сосна-У" с автоматом сопровождения цели, позволяющим с высокой точностью поражать противника снарядами, управляемыми ракетами и пулеметным огнем в любое время суток.

Выполнение функциональных обязанностей командира существенно облегчаются внедрением прицела ТКН-4С и дистанционно управляемого 12,7-мм пулемета .

Шансы выжить в бою значительно повышаются за счет установки элементов комплекса оптико-электронного подавления с системой обнаружения лазерного излучения и постановки аэрозольных завес.

Всего такую модернизацию прошли около двух сотен Т-72. Как предполагают военные эксперты, они еще долго будут служить в армии Алжира.

Алексей Брусилов