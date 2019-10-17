Войти
17.10.2019
Российская газета

Почему Алжир выбрал российский вариант модернизации Т-72

357
0
0
Источник изображения: rg.ru

В настоящее время основу бронетанковой мощи сухопутных войск Алжира составляют танки Т-90СА российского производства.

В то же время продолжается эксплуатация Т-72. Поскольку эта техника закупалась еще в 80-е годы, в новом веке она стала считаться устаревшей и требовала доработок, которые улучшили бы тактико-технические характеристики.

Кроме российских производителей, попытать счастья на Севере Африки решили предприятия ЮАР и Украины. Первые представили T-72FDS необычного вида (из-за своих прицелов), украинские ремонтники привезли Т-72АГ. Эти версии не смогли полноценно конкурировать с нижнетагильскими предложениями: из-за низкой надежности они достаточно быстро сошли с дистанции.

Российская версия отличалась улучшенным 125-мм гладкоствольным орудием. В распоряжение наводчика-оператора поступил многоканальный прицел "Сосна-У" с автоматом сопровождения цели, позволяющим с высокой точностью поражать противника снарядами, управляемыми ракетами и пулеметным огнем в любое время суток.

Выполнение функциональных обязанностей командира существенно облегчаются внедрением прицела ТКН-4С и дистанционно управляемого 12,7-мм пулемета .

Шансы выжить в бою значительно повышаются за счет установки элементов комплекса оптико-электронного подавления с системой обнаружения лазерного излучения и постановки аэрозольных завес.

Всего такую модернизацию прошли около двух сотен Т-72. Как предполагают военные эксперты, они еще долго будут служить в армии Алжира.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
Украина
ЮАР
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
Похожие новости
19.01.2018
Алжир считает российские танки лучшими в мире
03.06.2015
Проекция силы
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
12.11.2012
Алмазы и нефть в обмен на пушки
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.10 07:06
  • 4
"Возимся с этой ерундой": внуков робота Федора пошлют на Луну
  • 17.10 06:25
  • 1
Япония успешно испытала сверхманевренный спутник
  • 17.10 03:44
  • 2
Сухопутные войска РФ оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
  • 17.10 00:09
  • 2
Британские палубные F-35B впервые сели на борт авианосца Queen Elizabeth
  • 16.10 22:13
  • 14
Филиал парка "Патриот" планируется открыть под Краснодаром через три года
  • 16.10 21:32
  • 13
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 16.10 21:30
  • 4
Россия: лидерство в космосе уходит в прошлое (Eurasianet, США)
  • 16.10 20:47
  • 46
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 16.10 20:46
  • 4
Российская армия учится беречь свою военную технику
  • 16.10 20:06
  • 9
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 16.10 19:35
  • 10
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким
  • 16.10 19:30
  • 3
СНГ: потерянный мир
  • 16.10 18:28
  • 1
Project Syndicate (США): что будет с контролем над ядерным вооружением?
  • 16.10 18:27
  • 9
Тайное оружие Су-57 готово поставить крест на американских "невидимках"
  • 16.10 18:08
  • 1
Компания "Волга-Днепр" испытывает финансовые трудности