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17.10.2019
Lenta.ru

США назвали главную проблему своего гиперзвукового оружия

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X-51A Waverider
X-51A Waverider.
Источник изображения: Изображение: U.S. Air Force

Главной трудностью в создании американского гиперзвукового оружия является организация цепочки поставщиков соответствующих компонентов, которая бы способствовала производству необходимого количества образцов подобной техники, пишет Breaking Defense.

С таким заявлением, согласно информации американского издания, выступил один из ведущих экспертов компании Lockheed Martin Эрик Шерфф. Breaking Defense подчеркивает, что Соединенные Штаты "продемонстрировали", что

не испытывают каких-либо затруднений в гиперзвуковой технологии.

В августе Breaking Defense написало, что удвоение расходов на гиперзвуковые технологии в 2020 финансовом году позволит Пентагону в 2020-2024 годах провести около 40 испытаний соответствующих летательных аппаратов.

В июле Aviation Week сообщило, что США, помимо семи обнародованных проектов гиперзвукового оружия, работают над двумя аналогичными засекреченными программами под аббревиатурами HACM и HCCW.

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Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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