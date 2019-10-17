США назвали главную проблему своего гиперзвукового оружия

Главной трудностью в создании американского гиперзвукового оружия является организация цепочки поставщиков соответствующих компонентов, которая бы способствовала производству необходимого количества образцов подобной техники, пишет Breaking Defense.

С таким заявлением, согласно информации американского издания, выступил один из ведущих экспертов компании Lockheed Martin Эрик Шерфф. Breaking Defense подчеркивает, что Соединенные Штаты "продемонстрировали", что

не испытывают каких-либо затруднений в гиперзвуковой технологии.

В августе Breaking Defense написало, что удвоение расходов на гиперзвуковые технологии в 2020 финансовом году позволит Пентагону в 2020-2024 годах провести около 40 испытаний соответствующих летательных аппаратов.

В июле Aviation Week сообщило, что США, помимо семи обнародованных проектов гиперзвукового оружия, работают над двумя аналогичными засекреченными программами под аббревиатурами HACM и HCCW.