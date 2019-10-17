Эрдоган: У Турции имеется альтернатива американским истребителям F-35

В случае полного отказа Соединенных Штатов продать истребители пятого поколения F-35, Турция воспользуется альтернативными предложениями по закупке самолетов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает телеканал NTV.

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По словам турецкого лидера, Анкаре поступают предложения по поставкам современных военных самолетов вместо американских истребителей пятого поколения F-35. Турция уже в настоящее время имеет возможность закупить альтернативные американским истребители.

У нас готовы альтернативы. Есть места, где мы уже можем купить сейчас, и предложения еще поступают

- заявил Эрдоган журналистам во время возвращения из рабочей поездки в Баку, однако при этом не пояснив, какие именно страны предлагают Турции свои самолеты и какие именно модели истребителей.

Напомним, что США исключили Турцию из программы истребителя пятого поколения F-35 из-за покупки российской ЗРС С-400. Надежды Эрдогана на изменение ситуации с поставками американских самолетов после переговоров с Трампом также не оправдались. Вашингтон не только не вернул Анкару в программу F-35, но и ввел санкции из-за начала военной операции "Источник мира" в Сирии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Элдоган заявлял, что Турция ведет предварительные переговоры с Россией по возможным поставкам истребителя пятого поколения Су-57. Он не исключил возможность приобретения российских истребителей для турецких ВВС. Эрдоган вместе с Путиным посетил Международный авиасалон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, где уделил большое внимание истребителям Су-57 и Су-35. Также внимание турецкого лидера привлек новый облик экспортного варианта перспективного многоцелевого истребителя МиГ-35.