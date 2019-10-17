СМИ: Подлодки "Ясень" обходятся России слишком дорого

Амбициозная российская программа обновления подводного флота основывается на двух проектах, пишет аналитик журнала NI Марк Эпископос. Для замены устаревших "Дельфинов" и "Акул" строятся новые стратегические крейсера проекта 955 "Борей". На смену многоцелевым АПЛ старых проектов идут новые корабли пр. 885 "Ясень", вооруженные современными крылатыми ракетами.

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Головной корабль "Северодвинск" заложили еще в 1993 г. и строили по исходному проекту 885. Следующую АПЛ, "Казань", начали строить только в 2009-м – она стала первым представителем обновленного проекта. Модернизация 885М учитывала прогресс последних лет и позволяла нагнать 16-летнее отставание в технологиях.

Строительство и введение в строй РПКСН пр. "Борей" идет в соответствии с графиком. О подлодках "Ясень-М" этого сказать нельзя. Они постоянно сталкиваются с различными затруднениями, что приводит к смещению сроков.

В марте 2019 г. глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что все работы идут в соответствии с графиком, а третий корабль типа "Ясень" будет спущен на воду в 2020-м. Позже, летом он заявил, что подлодку "Казань" не удастся сдать в этом году из-за некоторых конструктивных проблем.

"Испытания лодки идут непросто. В первую очередь, речь об отработке систем управления, которые на этой субмарине применяются впервые. К тому же, не буду скрывать, выявился ряд конструктивных недочетов", – указал А. Рахманов.

В июле гендиректор завода "Севмаш" Михаил Будниченко подтвердил задержки по АПЛ "Казань". Однако он сообщил, что уже в 2020-21 гг. предприятие заложит два новых "Ясеня-М". Процесс строительства таких кораблей занимает семь лет, и, следовательно, эти корабли начнут службу в 2027-28 гг.

Пока точно не известно, чем именно "Ясень-М" отличается от базового пр. 885. Вероятными выглядят доработки радиоэлектронного оборудования, сокращение акустической заметности и уменьшение габаритов корпуса. В дальнейшем, по мере строительства новых кораблей, проект может претерпевать иные изменения.

Испытания АПЛ "Казань" показывают, что корабли пр. 885(М) способны нести ракетный комплекс "Калибр-М" – новый вариант уже известного "Калибра". Он отличается более крупной ракетой, имеющей дальность полета порядка 4500 км, т.е. вдвое больше, чем у базовой модификации.

Проект "Ясень-М" сталкивается не только с техническими проблемами. Его реализации мешают и другие факторы, наблюдаемые при развитии ВМФ России в целом. Это – высокая стоимость строительства и ограниченный бюджет Минобороны. "Ясень-М" стоит около 1,6 млрд долл. США. По сравнению с американскими лодками типа Virginia, это не так уж много. Однако российский оборонный бюджет редко превышает 70 млрд долл., и подлодка за 1,6 миллиарда становится серьезной нагрузкой.

При распределении средств на перевооружение – по понятным и известным причинам – Россия уделяет основное внимание сухопутным войскам и ВКС, тогда как флот имеет менее высокий приоритет. Вследствие этого приходится оптимизировать расходы.

Сейчас на разных стадиях строительства и испытаний находится шесть АПЛ пр. 885М. Возможно, командованию следует увеличить промежутки между сдачей таких кораблей, что позволит высвободить ресурсы для строительства стратегических "Бореев". И только после их получения можно будет вернуться к постройке более сложных и дорогих "Ясеней".