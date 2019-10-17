Войти
17.10.2019
Lenta.ru

В США указали на техническую невозможность России высадиться на Луне

390
0
-1
Источник изображения: Изображение: Роскосмос

Использование для работ на Луне и других внеземных небесных телах роботов, сочетающих колесную платформу и антропоморфные элементы, является хорошей идеей, однако возможности России по доставке таких изделий на естественный спутник Земли вызывают вопросы, пишет журналист ArsTechnica Эрик Бергер.

Автор, комментируя сообщение РИА Новости о планах России отправить на Луну "дедушку" робота Final Experimental Demonstration Object Research (FEDOR), напоминает, что последний раз страна (СССР) осуществляла успешную мягкую посадку на поверхность внеземного небесного тела в 1976 году в ходе миссии Луна-24, по итогам которой на планету был доставлен фрагмент лунного реголита массой 170 граммов.

"Есть серьезные вопросы о финансировании такой кампании в России, а также технические вопросы о том, сможет ли "Роскосмос" выполнить межпланетную миссию", — пишет Бергер.

Автор отмечает, что заявления российской стороны, касающиеся создания на основе FEDOR семейства роботов, могут не иметь под собой достаточного финансового обоснования и объясняться выстраиванием "хороших" отношений с общественностью главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "осажденного" в январе этого года премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Ранее в октябре источник РИА Новости сообщил, что "Роскосмос" через "три-четыре года" планирует отправить на Луну планетоход, представляющий собой ровер с установленным на него антропоморфным туловищем от FEDOR.

2 сентября глава госкорпорации, комментируя заявление вице-премьера Юрия Борисова о необходимости привлечения к строительству космодрома Восточный компании Минобороны, сказал, что "одни строят, другие — критикуют".

До этого, в январе, Медведев на совещании, посвященном финансово-экономическому состоянию государственной корпорации и ее подведомственных организаций, заявил, что "Роскосмосу" следует заканчивать с "прожектерством" в вопросах космоса, а также "меньше говорить и больше делать".

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Фёдор
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Медведев Дмитрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Луна
Робот
Похожие новости
27.02.2018
"Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора"
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
18.04.2017
Сергей Крикалёв: на Луну отправятся и люди, и роботы
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.10 07:06
  • 4
"Возимся с этой ерундой": внуков робота Федора пошлют на Луну
  • 17.10 06:25
  • 1
Япония успешно испытала сверхманевренный спутник
  • 17.10 03:44
  • 2
Сухопутные войска РФ оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
  • 17.10 00:09
  • 2
Британские палубные F-35B впервые сели на борт авианосца Queen Elizabeth
  • 16.10 22:13
  • 14
Филиал парка "Патриот" планируется открыть под Краснодаром через три года
  • 16.10 21:32
  • 13
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 16.10 21:30
  • 4
Россия: лидерство в космосе уходит в прошлое (Eurasianet, США)
  • 16.10 20:47
  • 46
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 16.10 20:46
  • 4
Российская армия учится беречь свою военную технику
  • 16.10 20:06
  • 9
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 16.10 19:35
  • 10
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким
  • 16.10 19:30
  • 3
СНГ: потерянный мир
  • 16.10 18:28
  • 1
Project Syndicate (США): что будет с контролем над ядерным вооружением?
  • 16.10 18:27
  • 9
Тайное оружие Су-57 готово поставить крест на американских "невидимках"
  • 16.10 18:08
  • 1
Компания "Волга-Днепр" испытывает финансовые трудности