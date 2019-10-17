В США указали на техническую невозможность России высадиться на Луне

Использование для работ на Луне и других внеземных небесных телах роботов, сочетающих колесную платформу и антропоморфные элементы, является хорошей идеей, однако возможности России по доставке таких изделий на естественный спутник Земли вызывают вопросы, пишет журналист ArsTechnica Эрик Бергер.

Автор, комментируя сообщение РИА Новости о планах России отправить на Луну "дедушку" робота Final Experimental Demonstration Object Research (FEDOR), напоминает, что последний раз страна (СССР) осуществляла успешную мягкую посадку на поверхность внеземного небесного тела в 1976 году в ходе миссии Луна-24, по итогам которой на планету был доставлен фрагмент лунного реголита массой 170 граммов.

"Есть серьезные вопросы о финансировании такой кампании в России, а также технические вопросы о том, сможет ли "Роскосмос" выполнить межпланетную миссию", — пишет Бергер.

Автор отмечает, что заявления российской стороны, касающиеся создания на основе FEDOR семейства роботов, могут не иметь под собой достаточного финансового обоснования и объясняться выстраиванием "хороших" отношений с общественностью главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "осажденного" в январе этого года премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Ранее в октябре источник РИА Новости сообщил, что "Роскосмос" через "три-четыре года" планирует отправить на Луну планетоход, представляющий собой ровер с установленным на него антропоморфным туловищем от FEDOR.

2 сентября глава госкорпорации, комментируя заявление вице-премьера Юрия Борисова о необходимости привлечения к строительству космодрома Восточный компании Минобороны, сказал, что "одни строят, другие — критикуют".

До этого, в январе, Медведев на совещании, посвященном финансово-экономическому состоянию государственной корпорации и ее подведомственных организаций, заявил, что "Роскосмосу" следует заканчивать с "прожектерством" в вопросах космоса, а также "меньше говорить и больше делать".