Войти
17.10.2019
Военно-промышленный курьер

КМЗ отремонтировал дизель-генератор эсминца "Настойчивый"

365
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) завершил ремонт дизель-генераторной установки флагманского корабля Балтийского флота – эсминца "Настойчивый", сообщили в пресс-службе предприятия.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на пресс-службу предприятия, проведена замена исчерпавших ресурс узлов двигателей эсминца. Основным в перечне работ стало изготовление новых блоков цилиндров дизеля М-848. Дизель-генераторы прошли сборку и испытания на предприятии. Затем их вновь подключили к системам корабля. Кроме того, в комплект поставки вошли электромагнитные вентили и компрессор высокого давления ЭКПА 2/150.

Отмечается, что работы выполнены по заказу 33-го судоремонтного завода, который обеспечивает восстановление технической готовности "Настойчивого". В феврале в пресс-службе Балтийского флота утверждали, что ремонт флагманского корабля должен завершиться до конца 2019 года.

"Настойчивый" – эсминец проекта 956, шифр "Сарыч". Построен в Ленинграде на заводе №190 имени Жданова (сейчас – "Северная верфь"), передан флоту 27 марта 1993 года. По различным данным, еще за несколько лет до начала ремонта корабль перестал выходить в море из-за проблем с главной энергетической установкой.

При полном водоизмещении 7940 тонн и длине более 150 метров эсминцы проекта 956 должны развивать скорость до 32 узлов. Корабли вооружены двумя спаренными артустановками АК-130/54, четырьмя 30-мм шестиствольными артустановками АК-630, противокорабельными крылатыми ракетами "Москит", двумя реактивными бомбометными установками РБУ-1000, двумя установками зенитно-ракетного комплекса "Штиль", а также двумя сдвоенными 533-мм торпедными аппаратами. На борту располагается один вертолет Ка-27.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-630 Ласка
Москит
Компании
Северная верфь
Проекты
956 Современный
БФ
Похожие новости
06.02.2019
Флагману Балтийского флота поменяют двигатель
27.07.2018
Невский ордер. Корабли Главного военно-морского парада России
14.05.2018
Эсминец "Беспокойный" перебазировали в Кронштадт для включения в парк "Патриот"
28.07.2014
«Железо» нового флота России
10.09.2010
Основные программы ВМФ РФ по модернизации боевых надводных кораблей в 2010 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.10 07:06
  • 4
"Возимся с этой ерундой": внуков робота Федора пошлют на Луну
  • 17.10 06:25
  • 1
Япония успешно испытала сверхманевренный спутник
  • 17.10 03:44
  • 2
Сухопутные войска РФ оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
  • 17.10 00:09
  • 2
Британские палубные F-35B впервые сели на борт авианосца Queen Elizabeth
  • 16.10 22:13
  • 14
Филиал парка "Патриот" планируется открыть под Краснодаром через три года
  • 16.10 21:32
  • 13
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 16.10 21:30
  • 4
Россия: лидерство в космосе уходит в прошлое (Eurasianet, США)
  • 16.10 20:47
  • 46
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 16.10 20:46
  • 4
Российская армия учится беречь свою военную технику
  • 16.10 20:06
  • 9
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 16.10 19:35
  • 10
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким
  • 16.10 19:30
  • 3
СНГ: потерянный мир
  • 16.10 18:28
  • 1
Project Syndicate (США): что будет с контролем над ядерным вооружением?
  • 16.10 18:27
  • 9
Тайное оружие Су-57 готово поставить крест на американских "невидимках"
  • 16.10 18:08
  • 1
Компания "Волга-Днепр" испытывает финансовые трудности