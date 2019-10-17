КМЗ отремонтировал дизель-генератор эсминца "Настойчивый"

Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) завершил ремонт дизель-генераторной установки флагманского корабля Балтийского флота – эсминца "Настойчивый", сообщили в пресс-службе предприятия.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на пресс-службу предприятия, проведена замена исчерпавших ресурс узлов двигателей эсминца. Основным в перечне работ стало изготовление новых блоков цилиндров дизеля М-848. Дизель-генераторы прошли сборку и испытания на предприятии. Затем их вновь подключили к системам корабля. Кроме того, в комплект поставки вошли электромагнитные вентили и компрессор высокого давления ЭКПА 2/150.

Отмечается, что работы выполнены по заказу 33-го судоремонтного завода, который обеспечивает восстановление технической готовности "Настойчивого". В феврале в пресс-службе Балтийского флота утверждали, что ремонт флагманского корабля должен завершиться до конца 2019 года.

"Настойчивый" – эсминец проекта 956, шифр "Сарыч". Построен в Ленинграде на заводе №190 имени Жданова (сейчас – "Северная верфь"), передан флоту 27 марта 1993 года. По различным данным, еще за несколько лет до начала ремонта корабль перестал выходить в море из-за проблем с главной энергетической установкой.

При полном водоизмещении 7940 тонн и длине более 150 метров эсминцы проекта 956 должны развивать скорость до 32 узлов. Корабли вооружены двумя спаренными артустановками АК-130/54, четырьмя 30-мм шестиствольными артустановками АК-630, противокорабельными крылатыми ракетами "Москит", двумя реактивными бомбометными установками РБУ-1000, двумя установками зенитно-ракетного комплекса "Штиль", а также двумя сдвоенными 533-мм торпедными аппаратами. На борту располагается один вертолет Ка-27.