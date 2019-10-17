США тратят миллиарды на разработку систем перехвата гиперзвукового оружия

Последние два года гиперзвуковое оружие стало самым часто упоминаемым видом нового современного оружия, его высокая эффективность в преодолении систем противовоздушной обороны и адаптивность платформы вызывают опасения у всех стран. Можно сказать, что в ближайшей перспективе не найдется систем ПВО, способных эффективно перехватывать гиперзвуковое оружие.

Вместе с началом ключевого этапа летных испытаний гиперзвукового наступательного вооружения некоторые страны уделяют все больше внимания разработке систем обороны соответствующего уровня, и больше всех обеспокоены данным вопросом США.

США действительно достигли впечатляющих успехов в области разработки гиперзвукового оружия, по сути они занимают лидирующую позицию в мире, однако их главные соперники - Россия и Китай - стоят далеко не на последних местах в данной сфере, а с точки зрения практического применения даже идут впереди. Это вызывает крайнюю обеспокоенность у Америки, которая долгое время сохраняла свое лидерство в данной технологической отрасли.

Наблюдаются противоречивые реалии: с одной стороны, США увеличивают объем инвестиций в развитие гиперзвуковых ракет, а с другой, - они вынуждены разрабатывать средства защиты от такого рода оружия.

В январе этого года Агентство по противоракетной обороне США (MDA) представило Конгрессу доклад о приоритетных программах без финансирования, включающих 11 проектов общей стоимостью в 1,9 миллиарда долларов, среди которых 108 миллионов долларов приходится на разработку и создание космических датчиков, отслеживающих гиперзвуковые и баллистические ракеты. Агентство по ПРО предложило проект создания оборонных структур по противодействию гиперзвуковому оружию.

Агентство по ПРО уже заключило контракты о проведении предварительных исследований и разработке систем перехвата гиперзвукового оружия с тремя крупнейшими в своей сфере компаниями: "Локхид Мартин", "Боинг" и "Рейтеон". Для этого Агентство также предоставило техническую поддержку, в том числе новые перехватчики, многоступенчатые двигатели, датчики, системы командного управления и многое другое.

Вместе с тем, Агентство по ПРО стремится модернизировать нынешнее вооружение, включая мобильный наземный комплекс противоракетной обороны THAAD, предназначенный для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности, который при необходимости можно будет использовать для обороны, пока новые гиперзвуковые перехватчики находятся в процессе разработки.

В ближайшем будущем Агентство планирует разработать гиперзвуковую систему перехвата под названием Valkyrie Interceptor Terminal Hypersonic Defense, что дословно можно перевести как "перехватчик "Валькирия" - стратосферное гиперзвуковое средство обороны". Это третья в истории США система вооружения с кодовым названием "Валькирия", ранее Соединенные Штаты уже создали сверхзвуковой стратегический бомбардировщик XB-70 и беспилотник XQ-58.

Китайский портал "Феникс" отмечает, что если компании будут успешно вести работу над развитием концептов, то приблизительно в 2021 финансовом году Агентство сможет официально начать разрабатывать системы перехвата гиперзвукового оружия. А значит, США займет лидирующую позицию в области обороны против оружия нового типа. Это еще одна попытка США сохранить техническое преимущество.