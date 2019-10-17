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17.10.2019
Российская газета

Как ракета "Тополь" предотвратила третью мировую войну

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Источник изображения: rg.ru

37 лет назад начались испытания межконтинентальной баллистической ракеты РТ-2ПМ "Тополь", открывшей новую эру в истории оружия. Мы узнали, как запустить "Тополь" из любой точки России и почему крыши ангаров с пусковыми установками ракет сделаны раздвижными.

В 1982 году у Советского Союза появилась принципиально новая ракета. Ее сделали трудноуловимой: поместили не в шахту, как обычно, а на огромный грузовик и отправили колесить по необъятным русским лесам. Выследить и уничтожить "Тополь" там практически невозможно, поэтому ползущие по боевым маршрутам пусковые установки гарантировали нанесение ответного удара после ядерного нападения на Советский Союз.

Наш бронепоезд

Межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) - инструмент сдерживания. Их задача - появляться на парадах, напоминая супостату, что в это самое время сотни таких же ракет стоят на боевом дежурстве и готовы при необходимости нанести ответный удар. Ответный и окончательный - победителей в термоядерной войне не будет. Однако всегда находятся желающие попробовать - США, к примеру, с 50-х годов один за другим создают планы уничтожения советского, а затем и российского ядерного арсенала внезапным массированным ударом. После этого Америка, по идее пентагоновских стратегов, сможет делать с противником что хочет.

Чтобы этого не произошло, еще во времена "холодной войны" ядерное оружие стали прятать в подводные лодки и бомбардировщики, а по железным дорогам Советского Союза пошли поезда, похожие на товарные, но вели их машинисты в форме Ракетных войск стратегического назначения, а в длинных вагонах с откидными крышами находились готовые к старту ракеты РТ-23, получившие в НАТО имя "Скальпель". Расчет был на то, чтобы вывести из-под превентивного ядерного удара максимальное количество боеголовок для удара ответного.

- В стратегии третьей мировой войны крайне важен фактор неприемлемого ущерба. Поскольку возможности оружия вышли на уровень уничтожения целых государств, агрессор перед нападением должен быть уверен в своей безнаказанности. Пока остается возможность ответного удара с нанесением неприемлемого для него ущерба, войны не будет, - рассказал полковник РВСН в отставке, доктор технических наук Дмитрий Макаров.

Мобильные "Тополя" стали продолжением концепции "неуловимого оружия". Ползущий по лесам гигантский грузовик с ракетой на горбу теоретически можно выследить со спутника или разведывательного самолета, но предугадать, где он окажется в "час Х", совершенно нереально. Этого не знают даже экипажи пусковых установок - маршруты боевого патрулирования постоянно меняются.

Плутониевый серп

В НАТО РТ-2ПМ получила имя Sickle - серп. 22-метровая ракета на твердом топливе пожаробезопасна, не дает токсичных утечек и может храниться в боевой готовности два десятка лет. Каждая из трех ее ступеней заканчивается широким конусом ракетного двигателя. Есть свой двигатель и у боеголовки. Выброшенный пороховым зарядом из пускового контейнера, "Тополь" включает двигатель и устремляется почти вертикально вверх. Через три минуты в околоземном пространстве, на вершине баллистической траектории оказывается головная часть, в которой помимо заряда плутония, способного разрушить средний город, находится автоматика наведения и запас ложных целей. Конус разворачивается острием к земле, двигатель дает серию коротких импульсов, наводя боеголовку точно на цель, и начинается падение со все возрастающей скоростью. До "модного" нынче гиперзвука боевой блок разгоняется уже в стратосфере.

Сбивать ракеты в космосе мы только учимся, а ближе к Земле несущийся со скоростью 20 махов боевой блок неуязвим для обычных систем ПВО. Но траектория пикирующей из запредельной выси боеголовки неизменна и ее можно вычислить - на этом построена противоракетная оборона. Для ее преодоления "Тополь" выпускает вороха ложных целей из фольги, устраивающие "метель" на экранах радаров, и глушит головки наведения противоракет электронными помехами.

Ракета с буфетом

В инженерном смысле мобильный комплекс с ракетой межконтинентального класса был делом совершенно новым, проблемы возникали самые неожиданные - например, с питанием военных. Вместе с ракетой по маршруту боевого патрулирования путешествует до сотни человек: водители, связисты, пусковой расчет, охрана, командование. "Тополь" может колесить по лесам месяц, и все это время сопровождающим его людям надо регулярно кушать и отдыхать.

- До этого ударные комплексы - например, "Пионер" с ракетой средней дальности, - сопровождали специализированные машины-столовые, общежития на колесах, дизель-электростанции. Мы подсчитали, что по такой схеме пусковым установкам "Тополей" понадобится караван из девяти автомобилей, что отрицательно сказалось бы на скрытности и боеготовности. Взамен парка специализированных авто была создана универсальная машина жизнеобеспечения: с генератором, запасами, кухней и местами для отдыха. С тех пор такая машина следует за каждой пусковой установкой МБР, - рассказал заместитель генерального конструктора по комплексу "Тополь" Владимир Бухштаб.

Кстати


Фундамент для телемоста

Вскоре после того, как "Тополя" вышли на боевое дежурство, отношения между СССР и США резко улучшились. Страны договорились о сокращении ядерных арсеналов и стали проводить телемосты.


Антон Валагин

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