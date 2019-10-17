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17.10.2019
bmpd.livejournal.com

Выставка ADEX-2019 – демонстрация макета KF-X

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C 15 по 20 октября 2019 года в Южной Корее проходит очередная Сеульская международная выставка аэрокосмической и оборонной промышленности (ADEX) 2019. Выставка демонстрирует впечатляющий прогресс Южной Кореи в развитии военной техники и военного производства, где южнокорейцы вознамерились повторить свои успехи, достигнутые в других отраслях. Особое впечатление производят достижения Южной Кореи даже не в создании финальных образцов военной техникм, а стремительное развитие в этой стране производства подсистем, комплектуюших, конструкционных материалов и т.д., которое создает основу для превращения Южной Кореи в одну из ведущих военно-промышленных стран мира.

Одним из главных событий ADEX-2019 cтала демонстрация полноразмерного макета перспективного южнокорейского истребителя KF-X, создаваемого при головной роли авиастроительной корпорации Korean Aerospace Industries (KAI) и относимого самим южнокорейцами к поколению "4++"

Полноразмерный макет перспективного южнокорейского истребителя KF-X, создаваемого при головной роли авиастроительной корпорации Korean Aerospace Industries (KAI), в экспозиции выставки ADEX-2019. Сеул, 15.10.2019 (с) bmpd

Напомним, что оборонное закупочное ведомство Defence Acquisition Programme Administration (DAPA) министерства обороны Южной Кореи в конце сентября 2019 года официально объявило, что технический проект самолета KF-X окончательно утвержден в ходе завершившегося этапа Critical Design Review (CDR) и соответствует всем требованиям военного ведомства, что позволяет перейти к следующему этапу - постройке KAI первого летного прототипа, которая будет начата в октябре.

Согласно утвержденному DAPA графику, первый опытный образец южнокорейского перспективного истребителя KF-X будет выкачен в первой половине 2021 года и совершит первый полет в 2022 году. Начало серийного производства KF-X по-прежнему планируется на 2026 год. 65% компонентов и узлов KF-X первых серий Block 0 и 1 должны производиться в Южной Корее, затем степень локализации должна постоянно повышаться.

Проект создания собственного корейского истребителя KAI KF-X был запущен в январе 2016 года, на программу выделено около 8,83 трлн вон (7,3 млрд долл).

Полноразмерный макет перспективного южнокорейского истребителя KF-X, создаваемого при головной роли авиастроительной корпорации Korean Aerospace INdustries (KAI), в экспозиции выставки ADEX-2019. Сеул, 15.10.2019 (с) bmpd

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
KF-X
Компании
DAPA
KAI
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