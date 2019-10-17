Star (Турция): почему НАТО не внушает доверия?

Турция, которая обладает многочисленной армией, контролирует проливы Босфор и Дарданеллы и имеет выходы к Средиземному и Черному морям, всегда играла важную роль в НАТО. Однако, по мнению автора, из-за своей враждебной политики Альянс может потерять стратегического союзника в лице Анкары.

Наш министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу (Mevlüt Çavuolu) должным образом ответил на вздорные заявления генерального секретаря НАТО об Отрядах народной самообороны (YPG) и в некотором смысле "вручил ноту протеста" НАТО.

Теперь пора поднять вопрос о нашем членстве в НАТО, которая превратилась в военный пакт, ответственный за ослабление Турции и истощение ее обороны.

Вспомним скандал, разразившийся во время учений НАТО: изображения Мустафы Кемаля Ататюрка и Эрдогана использовались в качестве "мишеней для отработки нанесения ударов".

Можно попытаться замять скандал извинениями, оказать некоторое убеждающее воздействие и заставить определенные круги поверить в искренность этих извинений. Так, генеральный секретарь НАТО, как только разразился скандал, поспешил затеять кампанию по принесению извинений. Сделал письменные и устные заявления. Сообщил, что "в альянсе очень сожалеют". Даже встретился с генералом Хулуси Акаром (Hulusi Akar), который в то время был начальником Генерального штаба, и снова принес извинения.

Возможно, "кто-то" нашел их убедительными. Но исчезло ли "беспокойство", которое у нас накопилось? Нет.

Можно смело сказать следующее: этот альянс, в который мы входим, с самого начала работает против нас. Сколько раз они были пойманы с поличным! За всеми госпереворотами в Турции стоит эта организация.

Наши самые квалифицированные офицеры проходят специальную подготовку НАТО. И участниками переворотов по каким-то причинам, как правило, оказывается кто-то из числа этих "квалифицированных офицеров". Интересно, почему?

Во времена холодной войны мы как страна фланга, имеющего стратегическое положение, считались "мобильным" членом НАТО. Холодная война кончилась. НАТО в значительной степени утратила свою функцию.

Эта организация превратилась в некую "скрытую угрозу", которая только отвечает требованиям Америки. А точнее, ее удерживают на заднем плане в качестве пугающего щита для оправдания американской гегемонии и боятся задействовать при необходимости.

Альянсу, который утратил свою функцию и остался без дела в результате капитуляции своего традиционного врага, нужен был новый враг. И враг был найден за короткое время. Только его цвет изменился с красного на зеленый. Отныне новым врагом этой организации стал весь исламский мир.

Сегодня НАТО не в силах нас убедить. Хотя формально альянс якобы признает право Турции на проведение операции "Источник мира", но он кажется совсем не убедительным.

Ведь во всех посягательствах на нашу страну и нашу независимость мы видим след Альянса и наших западных союзников. И в этом нет ничего удивительного.

Несмотря на взаимные обязательства и подписанные соглашения, до настоящего времени не была удовлетворена ни одна наша "потребность в сфере обороны". Сейчас страны НАТО одна за другой заявляют о прекращении продажи оружия Турции.

Надо подчеркнуть, ни одно вооружение, по которому велись переговоры, и даже была произведена оплата, не было нам передано.

При этом оружие, которое пожалели для нас даже за деньги, "бесплатно" раздавали террористическим организациям. И мы не услышали ни одного убедительного объяснения в этой связи. Много лет мы противостоим как террористическим организациям, так и оружию, которое числится на вооружении НАТО.

Именно поэтому нам пришлось взять дело в свои руки. Теперь мы сами производим наши ракеты, танки, БПЛА, ударные БПЛА, автоматы. Мы пытаемся сами создать свою систему противовоздушной обороны с помощью других наших партнеров (России). В то же время мы противодействуем угрозам.

НАТО и наши союзники показали свое истинное лицо 15 июля 2016 года, когда в Турции состоялась попытка госпереворота, не без участия вышеупомянутых.

В случае ее успешного исхода или возможной гражданской войны они задействовали бы вариант "вмешательства" и запустили бы контролируемый процесс оккупации.

Их молчание после попытки переворота тоже следует объяснить смятением и разочарованием из-за того, что они были пойманы с поличным!

Ахмет Кекеч (Ahmet Keke)