Индия завершила передачу ВВС Афганистана четырех вертолетов Ми-24

Один из четырех полученных Афганистаном из состава ВВС Индии боевых вертолетов Ми-25 (Ми-24Д) (бортовой номер "119") в Кабульском аэропорту, 25.12.2015.

ЦАМТО, 16 октября. Правительство Индии 15 октября передало Военно-воздушным силам Афганистана вторую пару транспортно-боевых вертолетов Ми-24 с б.н. 125 и 126, отремонтированных в Республике Беларусь.

Как напоминает Scramble Magazine, оба вертолета, как и два предыдущих с б.н. 123 и 124 (переданы 16 мая 2019 года), поставлены после проведения ремонта из наличия ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Афганистан, Беларусь и Индия в начале марта 2018 года подписали меморандум о взаимопонимании в рамках проекта поставки Кабулу четырех отремонтированных вертолетов Ми-24.

Трехсторонне соглашение предусматривало поставку Афганистану вертолетов из Беларуси в ближайшие несколько месяцев, ориентировочно, в июле 2018 года. Финансирование полностью взяло на себя индийское руководство. Очевидно, что проект отстал от графика более чем на год.

У Афганистана есть четырехлетний план перевооружения, поддержанный США. Однако Кабулу пришлось обратиться к Нью-Дели с просьбой об оказании помощи в срочном приобретении некоторой боевой техники, необходимой для проведения контртеррористических операций.

Справочно:

Это не первая поставка Индией вертолетов российского производства Афганистану. Первые три вертолета Ми-25 (б.н. 119, 121 и 122) из состава ВС Индии были переданы Афганской национальной армии 25 декабря 2015 года (Ми-25 является экспортным вариантом Ми-24). Они были доставлены в Афганистан на борту военно-транспортного самолета С-17 "Глоубмастер-3". Первоначально предполагалось, что четвертый вертолет будет передан в течение нескольких недель, однако поставка существенно задержалась из-за отсутствия необходимых запчастей, которые потребовалось заказать в России. В итоге четвертый Ми-25 (б.н. 120) был передан Кабулу 26 ноября 2016 года.

Отремонтированные Ми-25 из состава ВВС Индии, вооруженные 12,7-мм четырехствольным пулеметом и неуправляемыми ракетами, стали первым наступательным вооружением, поставленным Афганистану Индией после подписания в октябре 2011 года соглашение о стратегическом сотрудничестве.