Войти
17.10.2019
ЦАМТО

Индия завершила передачу ВВС Афганистана четырех вертолетов Ми-24

305
0
0
Один из четырех полученных Афганистаном из состава ВВС Индии боевых вертолетов Ми-25 (Ми-24Д) (бортовой номер "119") в Кабульском аэропорту, 25.12.201
Один из четырех полученных Афганистаном из состава ВВС Индии боевых вертолетов Ми-25 (Ми-24Д) (бортовой номер "119") в Кабульском аэропорту, 25.12.2015.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com / АР

ЦАМТО, 16 октября. Правительство Индии 15 октября передало Военно-воздушным силам Афганистана вторую пару транспортно-боевых вертолетов Ми-24 с б.н. 125 и 126, отремонтированных в Республике Беларусь.

Как напоминает Scramble Magazine, оба вертолета, как и два предыдущих с б.н. 123 и 124 (переданы 16 мая 2019 года), поставлены после проведения ремонта из наличия ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Афганистан, Беларусь и Индия в начале марта 2018 года подписали меморандум о взаимопонимании в рамках проекта поставки Кабулу четырех отремонтированных вертолетов Ми-24.

Трехсторонне соглашение предусматривало поставку Афганистану вертолетов из Беларуси в ближайшие несколько месяцев, ориентировочно, в июле 2018 года. Финансирование полностью взяло на себя индийское руководство. Очевидно, что проект отстал от графика более чем на год.

У Афганистана есть четырехлетний план перевооружения, поддержанный США. Однако Кабулу пришлось обратиться к Нью-Дели с просьбой об оказании помощи в срочном приобретении некоторой боевой техники, необходимой для проведения контртеррористических операций.

Справочно:

Это не первая поставка Индией вертолетов российского производства Афганистану. Первые три вертолета Ми-25 (б.н. 119, 121 и 122) из состава ВС Индии были переданы Афганской национальной армии 25 декабря 2015 года (Ми-25 является экспортным вариантом Ми-24). Они были доставлены в Афганистан на борту военно-транспортного самолета С-17 "Глоубмастер-3". Первоначально предполагалось, что четвертый вертолет будет передан в течение нескольких недель, однако поставка существенно задержалась из-за отсутствия необходимых запчастей, которые потребовалось заказать в России. В итоге четвертый Ми-25 (б.н. 120) был передан Кабулу 26 ноября 2016 года.

Отремонтированные Ми-25 из состава ВВС Индии, вооруженные 12,7-мм четырехствольным пулеметом и неуправляемыми ракетами, стали первым наступательным вооружением, поставленным Афганистану Индией после подписания в октябре 2011 года соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Белоруссия
Индия
Россия
США
Продукция
C-17
Ми-24
Похожие новости
24.07.2019
Афганистан заставил вооружаться
20.05.2019
Афганистан получил первую пару вертолетов Ми-24, отремонтированных в Беларуси
03.06.2015
Проекция силы
24.07.2013
Россия теряет Индию
01.11.2007
ВОЕННАЯ МОЩЬ - ЗА СЧЕТ МОСКВЫ
ПЕРЕДАЧА ВООРУЖЕНИЯ 201-й БАЗЫ ЭТОЙ СТРАНЕ ДЕЛАЕТ РЕЖИМ РАХМОНА БОЛЕЕ ДЕЕСПОСОБНЫМ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.10 07:06
  • 4
"Возимся с этой ерундой": внуков робота Федора пошлют на Луну
  • 17.10 06:25
  • 1
Япония успешно испытала сверхманевренный спутник
  • 17.10 03:44
  • 2
Сухопутные войска РФ оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
  • 17.10 00:09
  • 2
Британские палубные F-35B впервые сели на борт авианосца Queen Elizabeth
  • 16.10 22:13
  • 14
Филиал парка "Патриот" планируется открыть под Краснодаром через три года
  • 16.10 21:32
  • 13
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 16.10 21:30
  • 4
Россия: лидерство в космосе уходит в прошлое (Eurasianet, США)
  • 16.10 20:47
  • 46
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 16.10 20:46
  • 4
Российская армия учится беречь свою военную технику
  • 16.10 20:06
  • 9
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 16.10 19:35
  • 10
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким
  • 16.10 19:30
  • 3
СНГ: потерянный мир
  • 16.10 18:28
  • 1
Project Syndicate (США): что будет с контролем над ядерным вооружением?
  • 16.10 18:27
  • 9
Тайное оружие Су-57 готово поставить крест на американских "невидимках"
  • 16.10 18:08
  • 1
Компания "Волга-Днепр" испытывает финансовые трудности