Войти
17.10.2019
ТАСС

Рогозин надеется, что к модернизации "Гагаринского старта" приступят в начале 2020 года

357
0
0
Союз-ФГ на Гагаринском старте
1-я площадка "Гагаринский старт" стартового комплекса космодрома "Байконур" с ракетой "Союз-ФГ" на старте.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Ранее глава Роскосмоса сообщал, что модернизация начнется сразу после запуска корабля "Союз МС-15"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Модернизация стартового стола №1 на космодроме Байконур - "Гагаринского старта" - может начаться в 2020 году, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Думаю, что в первой половине ноября мы завершим переговоры, выйдем на контракт, который мы распишем по трем сторонам - участницам этого контракта - это ОАЭ, Казахстан и Россия. Надеюсь, что мы уже в начале 2020 года приступим к модернизации", - сказал Рогозин в среду журналистам.

Ранее Рогозин сообщал, что модернизация начнется сразу после запуска пилотируемого корабля "Союз МС-15", который состоялся 25 сентября. По словам главы Роскосмоса, временные рамки модернизации станут понятны, когда будет подготовлена проектная документация.

Инвестировать проект будут, в том числе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ОАЭ.

Ранее гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами международного экспертного совета фонда сообщил, что РФПИ в партнерстве с ближневосточными инвесторами, АО "Главкосмос пусковые услуги" и при поддержке госкорпорации "Роскосмос" инвестирует $87 млн в проект модернизации инфраструктуры космодрома Байконур.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
ОАЭ
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Байконур
Союз ПКК
Похожие новости
26.09.2019
Россия последним в истории пуском "Союз-ФГ" закрыла "Гагаринский старт"
02.08.2019
Рогозин рассказал о планируемых на 2020 год пусках "Союзов" с Восточного
22.07.2019
"Гагаринский старт" Байконура начнут модернизировать после запуска "Союза МС-15"
04.04.2019
Восточный переворот
02.05.2017
Всем спасибо, все свободны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.10 07:06
  • 4
"Возимся с этой ерундой": внуков робота Федора пошлют на Луну
  • 17.10 06:25
  • 1
Япония успешно испытала сверхманевренный спутник
  • 17.10 03:44
  • 2
Сухопутные войска РФ оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
  • 17.10 00:09
  • 2
Британские палубные F-35B впервые сели на борт авианосца Queen Elizabeth
  • 16.10 22:13
  • 14
Филиал парка "Патриот" планируется открыть под Краснодаром через три года
  • 16.10 21:32
  • 13
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 16.10 21:30
  • 4
Россия: лидерство в космосе уходит в прошлое (Eurasianet, США)
  • 16.10 20:47
  • 46
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 16.10 20:46
  • 4
Российская армия учится беречь свою военную технику
  • 16.10 20:06
  • 9
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 16.10 19:35
  • 10
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким
  • 16.10 19:30
  • 3
СНГ: потерянный мир
  • 16.10 18:28
  • 1
Project Syndicate (США): что будет с контролем над ядерным вооружением?
  • 16.10 18:27
  • 9
Тайное оружие Су-57 готово поставить крест на американских "невидимках"
  • 16.10 18:08
  • 1
Компания "Волга-Днепр" испытывает финансовые трудности