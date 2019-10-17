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17.10.2019
ЦАМТО

Заключительный этап поставок ЗРС С-400 в Турцию ожидается в ноябре-декабре

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ЦАМТО, 16 октября. Последний этап поставок в Турцию российских ЗРС С-400 ожидается в ноябре-декабре. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Как напоминает агентство, поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. В середине сентября был завершен второй этап поставки C-400. По словам Эрдогана, российские ЗРС С-400 будут полностью введены в эксплуатацию в апреле 2020 года.

Вашингтон требовал отказаться от сделки с Россией и приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.

"Нам сказали: Patriot вам не дадим. Не давайте. И что произошло? Мы купили С-400... Поставки уже осуществляются. Последний этап будет в декабре, а может и в ноябре. Мы больше не в безнадежном положении. Все, что нам надо, мы купим, где захотим", – сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь после визита в Азербайджан. Слова турецкого лидера приводит телеканал NTV.

По его словам, аналогичная ситуация может сложиться с поставками новейших истребителей.

"США сказали: не даем вам F-35. Мы заплатили 1,4 млрд. долл., и детали для F-35 Турция производит и им поставляет. Мы не клиенты, мы партнеры! А они начинают нам вызовы бросать. Что они сейчас делают? Повысили стоимость каждого F-35 на 7-8 млн. долл. И что, разве мы в безвыходной ситуации окажемся? У нас наготове альтернативы. Есть места, где мы можем самолеты купить, и предложения начали поступать", – цитирует "РИА Новости" президента Турции.

Ранее Эрдоган осмотрел российские истребители на авиасалоне МАКС-2019 и поинтересовался у президента РФ Владимира Путина о возможности их купить. В.Путин ответил утвердительно. Помощник президента РФ Юрий Ушаков впоследствии подтвердил, что интерес к теме есть, но с учетом ее "сверхчувствительности" говорить о переговорах пока рано, отмечает агентство.

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