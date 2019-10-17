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17.10.2019
Военное обозрение

Канада прекращает поставки вооружений Турции

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Вслед за европейскими странами о прекращении поставок вооружения Турции заявила Канада. Согласно заявлению МИД страны, канадское правительство приостанавливает на неопределенный срок поставку вооружений в Турцию из-за военной операции "Источник мира" в Сирии. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Источник изображения: topwar.ru

Канадское внешнеполитическое ведомство уведомило Турцию о прекращении поставок вооружения из-за военной операции на территории Сирии. Поставки прекращены на неопределенное время, вероятней всего, до окончания операции "Источник мира".

В свете последних событий Канада временно приостановила новые разрешения на экспорт в Турцию", которые охватывают "контролируемые товары" - в основном военное оборудование, согласно списку, предоставленному министерством

- говорится в сообщении МИД Канады.

Днем ранее правительство Британии приостановило выдачу лицензий на на экспорт вооружений в Турцию, Испания также заявила о прекращении выдачи лицензий на экспорт вооружения туркам, Швеция отозвала разрешение на экспорт в Турцию продукции военно-промышленного комплекса. Все страны связали свои запреты с проведением военной операции в Сирии.

Ранее о прекращении поставок вооружений Анкаре заявили в Германии, Франции и Нидерландах.

Как ранее сообщалось, в Европе крайне негативно отреагировали на военную операцию Турции "Источник мира" против сирийских курдов, требуя от Эрдогана немедленного ее прекращения. В свою очередь турецкий лидер заявил, что операция будет продолжена до того времени, пока не достигнет своих задач, а именно: возвращения на территорию созданной "зоны безопасности" в Сирии 3-х миллионов сирийских беженцев.

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Страны
Германия
Испания
Канада
Нидерланды
Сирия
Турция
Франция
Швеция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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