Турция представила свой аналог зенитного ракетного комплекса "Тор"

Турция готовится к производству собственной системы противовоздушной обороны малой дальности. По сообщениям официальных лиц, Hisar-A успешно прошла испытания.

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Отдел закупок турецкого министерства обороны подтвердил готовность первой системы ПВО и ПРО малой дальности местного производства. Параллельно с заявлениями о готовности президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и высокопоставленный чиновник отдела закупок турецкого минобороны Исмаил Демир заявили, что Анкара разместит заказ на серийное производство.

Ожидается, что поставка комплексов "Хисар-А" в войска начнется в 2021 году. Выпуском системы совместно займутся компания Aselsan, специализирующаяся на производстве военной электроники и производитель ракет Roketsan.

Aselsan, генеральный подрядчик проекта, разработала все радиолокационные, командно-контрольные и коммуникационные системы в рамках программы "Хисар-А", а Roketsan выступил в качестве субподрядчика.

Hisar-A, по заявлению производителей, "обеспечивает защиту от всех видов воздушных целей благодаря вертикальному запуску противоракет". В состав комплекса входит трехкоординатный радар, комплект электрооптических датчиков и система управления огнем.

Аналог "Тор"

По задачам комплекс сопоставим с российским ЗРК "Тор". Он обеспечивает защиту важных административных и военных объектов, включая военные базы, аэропорты, морские порты, прикрывает войсковые подразделения в ходе маршевых переходов. Hisar-A предназначен для борьбы с вертолетами и самолетами, БПЛА, крылатыми ракетами и ракетами класса "воздух-земля".

Hisar - семейство ракетных систем наземного и воздушного базирования ближнего и дальнего радиуса действия, разрабатываемых Aselsan и Roketsan с 2007 года. Оно состоит из HSAR-A и системы ПРО-ПВО средней дальности HSAR-O. ЗРК Hisar-O должен занять нишу, аналогичную нише, занимаемой российским комплексом С-350.

Анкара надеется экспортировать ЗРК Hisar-A после того, как он встанет на вооружение турецкой армии.

Потенциальные экспортные рынки - это дружественные государства. В качестве потенциальных клиентов рассматриваются Азербайджан, Катар, Пакистан и некоторые республики Центральной Азии.

- подчеркнул один из чиновников оборонного ведомства в комментарии изданию Defense News.

Основная версия Hisar-A базируется на гусеничном шасси FNSS ACV-30, оснащена четырьмя ракетами ближнего радиуса действия. Hisar-A использует РЛС KALKAN и электрооптическую/инфракрасную (EO/IR) систему датчиков.

Минимальная дальность: 2 км

Максимальная дальность: 15 км

Минимальная высота: 30 метров

Максимальная высота: 5 км

HSAR-O, в свою очередь, устанавливается на шасси Mercedes-Benz Zetros .

Минимальная дальность: 3 км

Максимальная дальность: 25+ км

Минимальная высота: 50 метров

Максимальная высота: 15 км