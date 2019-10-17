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17.10.2019
Военно-промышленный курьер

Турецкий блицкриг провалился

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Источник изображения: vpk-news.ru

Турецкие военные оказались не готовы к активным действиям "Сирийских демократических сил" (SDF). Победное наступление боевиков "Сирийской национальной армии" и ВС Турции в районе Манбиджа остановилось. Курды нанесли контрудар и обратили своих противников в бегство.

По мнению военных экспертов, успех этой операции в значительной мере был достигнут, благодаря сирийским и российским военным, которые встали на пути турок и позволили "Сирийским демократическим силам" (SDF) сосредоточить ударные подразделения на уязвимом участке. В результате наступление Анкары и попытка захватить Манбидж провалилась. Турецкая армия с позором была вынуждена отступить, бросая на поле боя бронетехнику.

Следует отметить, что пилоты истребителей F-16 ВВС Турции также были вынуждены отвернуть при появлении в небе над Манбиджем российских перехватчиков Су-35С.

По мнению специалистов, турецкой армии и ее сателлитам вряд ли удастся взять Манбидж. Дамаск сделал все для укрепления его защиты. В городе уже сосредоточено до 1500 военнослужащих ВС САР и свыше 20 танков в дополнение к формированиям "Сирийских демократических сил" (SDF). С воздуха эту группировку прикрывают ВКС РФ, говорит портал Free News.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
F-16
Су-35С
Талисман
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