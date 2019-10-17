Назад в будущее: новый боевой робот США напоминает танки 1930-х годов
Пытаясь реагировать на российские успехи в создании различных гусеничных робототехнических комплексов, в США активно занялись подобной техникой. Так, на проходящей в Вашингтоне выставке AUSA-2019 были представлены несколько вооруженных беспилотных машин.
The Ripsaw M5 Robotic Combat Vehicle giving birth. #AUSA2019 pic.twitter.com/OqKfyetulL— Dan Parsons (@SharkParsons) October 15, 2019
M5 Ripsaw, разработанный Textron, по своему внешнему виду очень напоминает легкий танк. Сходство усиливает подвеска, похожая на те, что применялись на технике еще в 30-е годы прошлого века. Из-за этого в социальных сетях новинка вызвала едкие насмешки и нападки.
В то же время создатели подготовили небольшой анимационный ролик, где М5 лихо мчатся по пересеченной местности, преодолевают инженерные заграждения, выезжают из военно-транспортного самолета C-130 Hercules и перебрасываются на внешней подвеске вертолетов CH-47 Chinook.
Также там упоминалось, что на базе Ripsaw возможно создание разведывательной машины, оснащенной различным специальным оборудованием, в том числе привязным квадрокоптером.
Создается впечатление, что на заокеанских конструкторов большое впечатление произвела информация об аналогичных дронах на перспективной российской технике. Например, еще в 2017 году на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" демонстрировался робототехнический комплекс "Вихрь" на базе БМП-3. У него в качестве штатного оборудования был как раз такой беспилотник.
Как ожидается, в следующем году представленная техника, в том числе демонстратор от BAE Systems, во многом похожий на М5, уже примет участие в испытаниях.
Textron reveal their Ripsaw platform at AUSA 2019#ugv #unammaned #ausa2019 #unitedstates #robot #ngcv #rcv @SamBendett @AbraxasSpa @thinkdefence pic.twitter.com/MRAh7RcMlo— Melanie Rovery (@MelanieRovery) October 14, 2019
Алексей Моисеев
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