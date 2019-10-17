Назад в будущее: новый боевой робот США напоминает танки 1930-х годов

Пытаясь реагировать на российские успехи в создании различных гусеничных робототехнических комплексов, в США активно занялись подобной техникой. Так, на проходящей в Вашингтоне выставке AUSA-2019 были представлены несколько вооруженных беспилотных машин.

The Ripsaw M5 Robotic Combat Vehicle giving birth. #AUSA2019 pic.twitter.com/OqKfyetulL — Dan Parsons (@SharkParsons) October 15, 2019

M5 Ripsaw, разработанный Textron, по своему внешнему виду очень напоминает легкий танк. Сходство усиливает подвеска, похожая на те, что применялись на технике еще в 30-е годы прошлого века. Из-за этого в социальных сетях новинка вызвала едкие насмешки и нападки.

В то же время создатели подготовили небольшой анимационный ролик, где М5 лихо мчатся по пересеченной местности, преодолевают инженерные заграждения, выезжают из военно-транспортного самолета C-130 Hercules и перебрасываются на внешней подвеске вертолетов CH-47 Chinook.

Также там упоминалось, что на базе Ripsaw возможно создание разведывательной машины, оснащенной различным специальным оборудованием, в том числе привязным квадрокоптером.

Создается впечатление, что на заокеанских конструкторов большое впечатление произвела информация об аналогичных дронах на перспективной российской технике. Например, еще в 2017 году на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" демонстрировался робототехнический комплекс "Вихрь" на базе БМП-3. У него в качестве штатного оборудования был как раз такой беспилотник.

Как ожидается, в следующем году представленная техника, в том числе демонстратор от BAE Systems, во многом похожий на М5, уже примет участие в испытаниях.

Алексей Моисеев