Войти
17.10.2019
Российская газета

Назад в будущее: новый боевой робот США напоминает танки 1930-х годов

319
0
0

Пытаясь реагировать на российские успехи в создании различных гусеничных робототехнических комплексов, в США активно занялись подобной техникой. Так, на проходящей в Вашингтоне выставке AUSA-2019 были представлены несколько вооруженных беспилотных машин.

M5 Ripsaw, разработанный Textron, по своему внешнему виду очень напоминает легкий танк. Сходство усиливает подвеска, похожая на те, что применялись на технике еще в 30-е годы прошлого века. Из-за этого в социальных сетях новинка вызвала едкие насмешки и нападки.

В то же время создатели подготовили небольшой анимационный ролик, где М5 лихо мчатся по пересеченной местности, преодолевают инженерные заграждения, выезжают из военно-транспортного самолета C-130 Hercules и перебрасываются на внешней подвеске вертолетов CH-47 Chinook.

Также там упоминалось, что на базе Ripsaw возможно создание разведывательной машины, оснащенной различным специальным оборудованием, в том числе привязным квадрокоптером.

Создается впечатление, что на заокеанских конструкторов большое впечатление произвела информация об аналогичных дронах на перспективной российской технике. Например, еще в 2017 году на международном военно-техническом форуме "Армия-2017" демонстрировался робототехнический комплекс "Вихрь" на базе БМП-3. У него в качестве штатного оборудования был как раз такой беспилотник.

Как ожидается, в следующем году представленная техника, в том числе демонстратор от BAE Systems, во многом похожий на М5, уже примет участие в испытаниях.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
C-130
CH-47 "Чинук"
БМП-3
Вихрь
Компании
BAE Systems
Textron
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Робот
РТК
Похожие новости
07.02.2019
Перспективные российские боевые машины получат мощные 57-мм пушки
16.10.2017
Железная гвардия: самые опасные боевые роботы России
06.09.2017
Роботы на поверке
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
12.09.2016
Минобороны России заинтересовал боевой робот "Вихрь" на шасси БМП-3
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.10 07:06
  • 4
"Возимся с этой ерундой": внуков робота Федора пошлют на Луну
  • 17.10 06:25
  • 1
Япония успешно испытала сверхманевренный спутник
  • 17.10 03:44
  • 2
Сухопутные войска РФ оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
  • 17.10 00:09
  • 2
Британские палубные F-35B впервые сели на борт авианосца Queen Elizabeth
  • 16.10 22:13
  • 14
Филиал парка "Патриот" планируется открыть под Краснодаром через три года
  • 16.10 21:32
  • 13
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 16.10 21:30
  • 4
Россия: лидерство в космосе уходит в прошлое (Eurasianet, США)
  • 16.10 20:47
  • 46
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 16.10 20:46
  • 4
Российская армия учится беречь свою военную технику
  • 16.10 20:06
  • 9
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 16.10 19:35
  • 10
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким
  • 16.10 19:30
  • 3
СНГ: потерянный мир
  • 16.10 18:28
  • 1
Project Syndicate (США): что будет с контролем над ядерным вооружением?
  • 16.10 18:27
  • 9
Тайное оружие Су-57 готово поставить крест на американских "невидимках"
  • 16.10 18:08
  • 1
Компания "Волга-Днепр" испытывает финансовые трудности