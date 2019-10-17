Не допустить обострения: Эрдоган приедет в Россию

Эрдогана приедет в Россию до конца октября

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина. Накануне они провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, где Турция на данный момент проводит военную операцию по созданию зоны безопасности.

Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом пригласил его посетить Россию с рабочим визитом. Предложение было принято, сообщили в пресс-службе Кремля. Этот диалог глав двух государств состоялся вечером 15 октября по инициативе Анкары.

Визит президента Турции Тайипа Эрдогана в Россию может состояться до конца октября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Стороны обсудили операцию турецких ВС в Сирии. Президент России обратил внимание на обострение гуманитарной ситуации в приграничных с Турцией районах на севере арабской республики. Путин и Эрдоган пришли к соглашению, что между турецкой армией и сирийскими военными необходимо предотвратить конфликты.

Российский лидер назвал недопустимой ситуацию, при которой боевики террористических организаций, в частности "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России), могут воспользоваться сложившимися обстоятельствами. Он напомнил, что сейчас они предпринимают попытки бежать из охраняемых курдами тюрем.

Президенты подтвердили решимость продолжать процесс политического урегулирования в Сирии и выразили намерение способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве.

Кроме того, главы государства в очередной раз подчеркнули свою приверженность задаче в конечном итоге обеспечить территориальную целостность САР, отметили в Кремле.

При этом турецкий лидер заверил своего российского коллегу, что операция "Источник мира" в Сирии внесет серьезный вклад в защиту территориальной целостности этого государства, сообщила администрация Эрдогана.

Накануне спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что Россия не выражала согласия с началом турецкой военной операции.

"Мы всегда считали, что какая-то военная операция на территории Сирии неприемлема", - подчеркнул он. К тому же у России есть опасения, что действия Анкары могут разрушить хрупкий межконфессиональный мир, сказал спецпредставитель главы государства.

Лаврентьев выразил надежду, что ситуация на северо-востоке арабской республики нормализуется благодаря диалогу курдов с правительством президента Сирии Башара Асада.

Турция 9 октября начала военную операцию "Источник мира" на севере Сирии, направленную против находящихся там курдских формирований, которых турецкая сторона считает террористами. Анкара намерена создать буферную зону в районе границы с САР и вернуть туда сирийских беженцев.

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в ходе 74-й сессии ГА ООН обратил внимание, что попытки Вашингтона и Анкары создать зону безопасности нарушают международное право и Устав ООН. К тому же Турция, как и США, сохраняет незаконное военное присутствие в арабской республике, напомнил он.

К слову, Соединенные Штаты в этой ситуации отказались поддержать Анкару, на стороне которой выступила Сирийская национальная армия (СНА) - вооруженная оппозиция.

Впрочем, Вашингтон не стал помогать и курдам, которых называет союзниками в борьбе с террористами запрещенного в России и некоторых других странах "Исламского государства". Американский лидер Дональд Трамп 7 октября объявил о начале вывода войск с северо-востока Сирии.

Как раз этими обстоятельствами, по данным СМИ, и воспользовались террористы. Газета The New York Times со ссылкой на два источника из числа должностных лиц Соединенных Штатов сообщила, что из-за военной операции Турции на севере Сирии США упустили около 50 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые обладают ценной информацией. Они сбежали из тюрем, находившихся под охраной курдских формирований в составе коалиции "Сирийских демократических сил" (СДС).

Как рассказали собеседники издания, несколько сотен радикалов 13 октября воспользовались паникой и сумятицей и совершили побег из центра временного содержания в Сирии. Помимо них, из лагеря для временно перемещенных лиц сбежали около 700 членов семей боевиков.

Источники уточнили, что в тюрьмах и центрах временного содержания на севере САР пребывают около 11 тыс. человек, 9 тыс. из которых - сирийцы и иракцы, а 2 тыс. - заключенные из примерно 50 стран - их власти отказались их репатриировать.

Лидия Мисник