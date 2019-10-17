В Киеве потребовали роспуска Донецкой и Луганской народных республик

Украина готова к выполнению политической части Минских соглашений только после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы - Дарья Олифер.

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На своей странице в Facebook Олифер разместила заявление, согласно которому Киев готов выполнять Минские соглашения только после роспуска народных республик Донбасса. Кроме того, Украина также требует: полного прекращения огня, доступа ОБСЕ и украинских пограничников к границе с Россией, обеспечения работы ЦИК Украины и украинских политических партий на территории республик, и, в обязательном порядке, "вывода с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники".

Олифер обвинила в срыве разведения сил на Донбассе ополченцев. По ее убеждению, военные республик не выполняют соглашение по самидневному перемирию, необходимое для разведения сил и размещают в зоне линии соприкосновения тяжелое вооружение и технику, хотя именно украинская сторона трижды срывала разведение, несмотря на готовность республик к отводу сил. Это подтверждают и в ОБСЕ.

Напомним, что подписанные Украиной Минские соглашения четко определяют порядок действий для мирного решения конфликта. В документе указано, что сначала устанавливается перемирие, затем происходит отвод сил, после чего начинается диалог о выборах на территории Донбасса и проводится амнистия участников конфликта. Доступ к границе осуществляется только после полного мирного урегулирования и местных выборов. Ничего из этого на Украине пока выполнять не собираются, выдвигая какие-то свои "требования".