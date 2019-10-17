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17.10.2019
ИноСМИ

Business Insider (США): Путин даром получил в Сирии все, о чем мечтал

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Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе.
Источник изображения: © Sputnik | Перейти в фотобанк

Войска Асада начали заходить в автономный регион, который контролировали курдские отряды с помощью американских сил на протяжении последних пяти лет. А Тегеран, Москва и Дамаск получили огромную победу, которая им досталась даром. "Российский президент Владимир Путин, наверное, не может поверить в свою удачу", — сказал изданию американский военный.

Американские военные недовольны тем, как Вашингтон и Анкара уничтожают все, чего удалось достичь за пять лет войны

Президент Сирии Башар Асад при поддержке России в понедельник начал пользоваться демонтажем присутствия армии США на севере Сирии. Его войска начали заходить в автономный регион, который контролировали курдские отряды с помощью американских сил на протяжении последних пяти лет.

Маловероятная цепь событий началась в этом месяце, когда президент США Дональд Трамп положил конец американскому протесту против наступательной операции Турции в Сирии во время телефонного разговора с турецким президентом Раджеп Тайипом Эрдоганом. После этого звонка американская миссия, нацеленная уничтожить "Исламское государство" (запрещена в России - прим. ред.) и сократить влияние Ирана и России в разорванной войной стране, была остановлена. А Тегеран, Москва и Дамаск получили огромную победу, которая им досталась даром. Им нужно было только сидеть и смотреть, как американские войска исчезают сами, - пишет "Бизнес инсайдер". Из-за вторжения Турции и выхода США Сирия стала открытой для полномасштабного возрождения контроля Асада.

"Российский президент Владимир Путин, наверное, не может поверить в свою удачу", - сказал изданию американский военный из коалиции против "Исламского государства" (запрещена в России - прим. ред.), который до недавнего времени служил в Сирии. "Треть Сирии была более или менее свободной от "Исламского государства". Эта территория была защищена без вмешательства режима или России. И теперь из-за турецкого вторжения и американского выхода этот регион открыт для возвращения под контроль режима. То, что должно было бы стать сложной проблемой для дипломатии, в решении которой должны были участвовать США и Европа, вдруг получило простой ответ в виде отправки танков и отрядов, занявших эту треть Сирии", - добавил собеседник издания.

"Бизнес инсайдер" пишет, что режим Асада занял сирийский Курдистан без единого выстрела. И это большая победа не только для Дамаска, но и для Кремля с Тегераном, которые уже давно требовали, чтобы США покинули критически важный коридор, соединяющий северную часть Ирака с востоком Сирии

Без присутствия американских войск, доля подконтрольных режиму Асада территорий возрастет на треть и будет включать критически важные транспортные сообщения, а также крупные нефтяные месторождения в районе города Дайр-эз-Заур.

"Путин продолжает получать все, что хочет. И при этом ему не приходится даже что-то делать. Ему достаточно только сидеть и смотреть, как турки и американцы уничтожают пять лет успеха. А ему это даже ничего не стоило, даже никаких попыток не надо было делать. Не удивлюсь, если он снова вмешается в американские выборы, чтобы помочь Трампу", - сказал изданию неназванный чиновник НАТО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
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Сирия
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Турция
Персоны
Башар Асад
Путин Владимир
Трамп Дональд
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