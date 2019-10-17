В ВВС Индии поставили сроки в рамках программы истребителя 5 поколения

Любая информация о шагах по разработке истребителя пятого поколения в тех или иных странах вызывает ревностную реакцию в Индии. Так, на фоне демонстрации в Сеуле полноразмерного макета истребителя KF-X, в Нью-Дели в очередной раз призвали интенсифицировать работы в рамках программы AMCA.

Источник изображения: topwar.ru

Несколько дней назад начальник штаба ВВС Индии маршал Ракет Бхадаурия заявил о том, что Индия в ближайшее время не станет покупать истребитель 5-го поколения за границей, потому что "скоро создаст его сама".

В ходе конференции, которая прошла накануне, маршал авиации Бхадаурия призвал индийское агентство оборонных исследований (DRDO) обеспечить создание такого самолёта.

Из заявления индийского маршала:

Программа AMCA должна стать успешной, но ей нужно уделять больше внимания, чтобы в конечном итоге наш собственный истребитель пятого поколения поднялся в небо. Это крупный проект, реализации которого должно добиться наше агентство оборонных исследований.

По словам Ракеша Бхадаурии, Индия должна "совершенствовать собственные технологии, чтобы обеспечить преимущество". Также начальник штаба ВВС Индии отметил, что сегодня собственных технологий для создания истребителя 5-го поколения Индии "не хватает", но "в течение 10 лет всё должно измениться, включая технологии новейших вооружений". Сроки поставлены.

Далее маршал индийской авиации привёл в пример индийскую разработку истребителя Tejas и призвал DRDO "развивать успех в отрасли авиастроения".

Если вернуться к словам индийского военного чиновника о 10-летнем периоде, в течение которого "всё должно измениться" в вопросе технологий истребителя пятого поколения, то можно говорить, что проект AMCA в Индии будет реализован не ранее 2030 года. Изначально такие временные рамки чертили и в самой DRDO, однако эксперты склонны считать, что без кооперации свой истребитель 5-го поколения в ВВС Индии появится в лучшем случае к 2035 году, что обозначит явное отставание от того же Китая.