Войти
17.10.2019
ТАСС

В Приморье работники "Прогресса" после сокращения смогут устроиться на завод "Звезда"

372
0
0
Ка-52 "Аллигатор"
Разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 "Аллигатор" в цехе окончательной сборки на заводе "Прогресс".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

В этом году 220 сотрудников авиазавода получили уведомления о сокращении в связи с отсутствием загрузки

ВЛАДИВОСТОК, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники завода "Прогресс" в Приморье, которых ожидает сокращение, могут устроиться на работу в том числе в судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Прогресса".

По информации профсоюза градообразующего авиазавода Арсеньева "Прогресс", в течение 2019 года 220 работников предприятия получили уведомления о сокращении по причине отсутствия загрузки. О предстоящем сокращении уведомлена Федерация независимых профсоюзов. По ее данным, на 1 января 2018 года в компании трудились 7100 человек, а в январе 2019 года - уже 5945 человек. Согласно информации самого завода, изменения в кадровом составе "Прогресса" связаны с оптимизацией управленческого состава и завершением проектов по модернизации производства.

"Для эффективного содействия трудоустройству высвобождаемых работников направлены запросы на предприятия холдинга "Вертолеты России" о кадровых потребностях. Одним из ключевых партнеров в данном вопросе для нас является Улан-Удэнский авиационный завод. На сегодняшний день предприятию требуются работники разных специальностей - конструкторы, технологи, слесари по изготовлению и доводке летательных аппаратов, слесари-сборщики и многие другие. Достигнута договоренность с судостроительным комплексом "Звезда" о трудоустройстве работников ААК "Прогресс" на имеющиеся вакансии", - сообщили в пресс-службе "Прогресса".

Там уточнили, что на предприятии идет перенастройка кадрового состава, которая понадобилась в связи с завершением процессов технического перевооружения и предстоящим переходом к выпуску гражданской продукции. При этом предприятие принимает меры, чтобы сохранить высококвалифицированных специалистов. "В частности, в 2018-2019 годах была проведена индексация заработных плат, реализуется жилищная программа, участниками которой в 2019 году стали 136 заводчан", - сообщила пресс-служба.

Там отметили, что ситуация на предприятии стабильная, коллектив работает над завершением крупного экспортного контракта и выполнением задач гособоронзаказа и продолжает испытания гражданского вертолета Ка-62.

О производстве вертолета Ка-62

Завод планирует начать производство первых четырех гражданских вертолетов Ка-62 в 2020 году.

"Продолжается программа испытаний новейшего гражданского вертолета Ка-62, который в августе этого года принял участие в международном авиасалоне МАКС-2019. Производство первых четырех вертолетов Ка-62 планируется начать в 2020 году, достигнута договоренность об их лидерной эксплуатации в интересах Приморья - соответствующее соглашение подписали в рамках ВЭФ-2019 генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский и губернатор Приморского края Олег Кожемяко", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Прогресса".

Максимальная взлетная масса вертолета Ка-62 достигает 6,5 тонны, он может перевозить 15 пассажиров на расстояния до 600 км, а также грузы внутри кабины и на внешней подвеске. Особенностью вертолета является обширное применение в его конструкции полимерных композиционных материалов, которые составляют до 60% по массе. Благодаря этому увеличивается скорость, маневренность и грузоподъемность вертолета, а также снижается расход топлива. Еще одна отличительная черта - одновинтовая схема с многолопастным рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, который впервые применен в конструкции вертолета в России.

Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России") - одно из старейших авиастроительных предприятий Приморья. Завод специализируется на выпуске вертолетов, в частности ударного Ка-52 и многоцелевого Ка-62.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Ка-60
Ка-62
Компании
Вертолеты России
Звезда ДЗ
Прогресс Сазыкина
У-УАЗ
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
МАКС-20XX
Похожие новости
19.06.2014
Я отправился посмотреть на погибающий авиапром, а увидел совсем не то
20.01.2014
Шесть заводов под одним крылом
21.08.2013
"В 2012 году холдинг показал лучший результат по росту поставок в тройке лидеров"
21.05.2012
Минобороны подписало контракты на 1124 вертолета
13.05.2010
"Выход ОАО "Вертолеты России" на IPO планируется не ранее 2012 года"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.10 07:06
  • 4
"Возимся с этой ерундой": внуков робота Федора пошлют на Луну
  • 17.10 06:25
  • 1
Япония успешно испытала сверхманевренный спутник
  • 17.10 03:44
  • 2
Сухопутные войска РФ оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
  • 17.10 00:09
  • 2
Британские палубные F-35B впервые сели на борт авианосца Queen Elizabeth
  • 16.10 22:13
  • 14
Филиал парка "Патриот" планируется открыть под Краснодаром через три года
  • 16.10 21:32
  • 13
Робот "Федор" может стать торговой маркой
  • 16.10 21:30
  • 4
Россия: лидерство в космосе уходит в прошлое (Eurasianet, США)
  • 16.10 20:47
  • 46
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 16.10 20:46
  • 4
Российская армия учится беречь свою военную технику
  • 16.10 20:06
  • 9
Войска дяди Васи против войск дяди Сэма
  • 16.10 19:35
  • 10
"Спрут-СДМ1" против Tulpar: российский легкий танк сравнили с турецким
  • 16.10 19:30
  • 3
СНГ: потерянный мир
  • 16.10 18:28
  • 1
Project Syndicate (США): что будет с контролем над ядерным вооружением?
  • 16.10 18:27
  • 9
Тайное оружие Су-57 готово поставить крест на американских "невидимках"
  • 16.10 18:08
  • 1
Компания "Волга-Днепр" испытывает финансовые трудности